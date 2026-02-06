“Il mestiere dell’arte”: nuova rassegna di incontri presso la Biblioteca civica di Ceva

La Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva (via Pallavicino, 11) propone un nuovo ciclo di appuntamenti tematici dal titolo “Il mestiere dell’arte”.

Gli incontri, che si svolgeranno da febbraio fino alla primavera inoltrata, porteranno il pubblico alla scoperta di professioni innovative, nelle quali si incontrano creatività, business e artigianato.

Il primo evento, dal titolo “Costruire il suono. Il lavoro del liutaio tra arte, tecnica e materia” si terrà sabato 21 febbraio alle ore 15.30 e vedrà come ospite Mattia Rebuffo, titolare di Nisio Guitars, nonché a sua volta musicista.

“Fin da piccolo subisco il fascino di tutto ciò che si può produrre, riparare e realizzare con le mani e con l'ingegno. La passione per la chitarra si è fin da subito legata a quella del capire come funzionavano e, presto, dell'imparare come si progettano e costruiscono - racconta di sé Mattia -. Oggi ho fondato Nisio Guitars, marchio sotto il quale realizzo strumenti secondo una mia linea, chiamata "Primo". Mi occupo anche di riparazione e strumenti su misura, ma il mio principale obbiettivo è quello di imprimere il mio gusto personale in fatto di design funzionale ed estetica in tutto ciò che esce dal mio laboratorio. Le mie chitarre sono suonate in Italia e all'estero, calcando palchi importanti insieme ad alcuni dei musicisti ed artisti che spesso sentiamo in radio.”

Il giovane imprenditore porterà una testimonianza di talento e coraggio, di una scelta affatto scontata, ma che l’ha portato a realizzare il suo sogno: occuparsi di musica e della realizzazione di strumenti musicali.

“Non potremmo essere più felici di proporre nuovamente un cartellone di appuntamenti. Gli incontri autunnali erano andati molto bene e speriamo che il pubblico sia così responsivo anche per il cartellone che inizia sabato 21 febbraio -, questo il commento di Cinzia Boffano, assessore alla Biblioteca civica -. Il mestiere dell’arte alza il suo sipario con un ospite davvero d’eccezione. Mattia è un ragazzo che con impegno ha portato avanti una professionalità specifica, molto settoriale ma al contempo molto richiesta, e ha saputo affermarsi sul piano nazionale e internazionale. Per noi è un piacere poter ospitare a Ceva concittadini che “ce l’hanno fatta”, che sono partiti da qui per andare alla scoperta del mondo, portando con sé un po’ di aria cebana. Parliamo di professionisti di ogni età, dai più giovani a quelli “un po’ meno giovani”, con più esperienza alle spalle. Il loro esempio può essere foriero di ispirazione e speranza per tutti coloro che vogliano rincorrere i loro sogni.”

Gli incontri proseguiranno sabato 14 marzo con la testimonianza di Beatrice Pera.

Si ricorda che gli appuntamenti a ingresso libero e gratuito.