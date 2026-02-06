CALCIO SERIE C / Domenica il Bra fa visita al Livorno, giallorossi a caccia del settimo risultato utile consecutivo

Inizia il tour de force dell’AC Bra che, in otto giorni, affronterà tre partite importantissime. I giallorossi inizieranno domani, domenica 8 febbraio, con la sfida in casa del Livorno.

Il match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Armando Picchi”; fischio d’inizio alle 17:30.

Il Bra arriva dal successo ottenuto in casa contro il Gubbio (1-0 e rete di Ismet Sinani). Sigillo preceduto dal pareggio con la Torres (1-1 al “Vanni Sanna”) e dall’incredibile vittoria con la seconda della classe Ravenna (2-1 al “Sivori”). I giallorossi stanno attraversando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime dieci partite. Inoltre proveranno ad agguantare il settimo risultato utile consecutivo e ad uscire per la prima volta in stagione dalla zona playout. Infatti, in caso di successo, i cuneesi sopravanzerebbero appunto i livornesi agguantando così il 15° posto (che potrebbe addirittura trasformarsi in 12° in caso di combinazioni favorevoli negli altri incontri).

Mister Fabio Nisticò potrà contare fin da subito sui neoarrivati Thomas Scapin e Mattia Pretato. Se il tecnico piemontese dovesse riuscire a inserirli bene nelle rotazioni, come fatto con Akammadu, Armstrong, Capac e Milani, la salvezza sarebbe sicuramente ancora più alla portata.

Il Livorno è uscito sconfitto dall’ultimo match giocato con l’Ascoli (3-1 in favore dei marchigiani). Prima del passo falso di venerdì scorso, i toscani avevano ottenuto due importanti vittorie contro Guidonia Montecelio (2-0) e Vis Pesaro (2-1). I ragazzi di mister Roberto Venturato proveranno a sfruttare il fattore campo che tanto ha regalato loro finora (18 dei 25 punti ottenuti sono arrivati all’”Armando Picchi”). Nonostante una migliore posizione in graduatoria, gli amaranti hanno segnato meno gol e ne hanno subiti di più rispetto al Bra, dato che indica quanto equilibrato sia il girone B.

In classifica i braidesi occupano il 16° posto (24 punti), mentre il Livorno è 14° a quota 25. Seppur probabilmente superfluo, è doveroso ricordare come la decima posizione (ovvero zona playoff) dista solamente cinque lunghezze dai giallorossi.

Ben tre i precedenti nel 2025 tra le due formazioni. A cavallo tra maggio e giugno i toscani prevalsero nella doppia semifinale della Poule Scudetto Serie D: all’andata si imposero per 2-1 mentre al ritorno, giocato all’”Attilio Bravi”, replicarono con un perentorio 4-1. Lo scorso 23 novembre, nella sfida valida per la 6ª giornata di campionato, i livornesi vinsero di misura al “Giuseppe Sivori”, grazie al rigore di Dionisi. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.80) con il successo degli ospiti che è dato a quota 4.20.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 254) e su NOW.

La partita sarà diretta da Francesco Burlando di Genova, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Arli Veli di Pisa, quarto ufficiale Edoardo Manedo Mazzoni di Prato e operatore FVS Cristiano Pelosi di Ercolano.

Prossimo appuntamento per il Bra giovedì 12 febbraio. Nel turno infrasettimanale farà visita al Guidonia Montecelio, fischio d’inizio alle 18 allo stadio comunale di Guidonia Montecelio.