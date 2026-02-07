Alba: l’Amministrazione comunale ha consegnato una targa all’associazione “Le Nuvole”

Sabato 7 febbraio nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Municipio, l’Amministrazione comunale di Alba ha incontrato e consegnato una targa di riconoscimento al Gruppo “Le Nuvole”, vincitore dei Campionati Mondiali di Cheerleading svoltisi a Takasaki, in Giappone, nel dicembre 2025, con la Nazionale Italia CheerAbility CSEN.

Nel corso della cerimonia ufficiale, il sindaco e l’assessore allo Sport si sono congratulati con gli atleti e con l'organizzazione di volontariato e l'associazione sportiva che si occupa di ragazzi disabili. I due amministratori comunali hanno voluto rendere omaggio a un risultato sportivo di assoluto prestigio, che ha portato il nome della città di Alba sul palcoscenico internazionale, testimoniando valori di inclusione, impegno e spirito di squadra.

Anche attraverso una targa è stata attestata la vittoria e rivolto un ringraziamento speciale agli atleti Marco, Gianco, Simona, Martina, Danilo, Alex e Chiara, alle loro famiglie e alla presidente Isabella Berardo, per il percorso sportivo e umano che ha condotto a questo straordinario traguardo in Giappone.

All’evento, alcuni atleti hanno raccontato aneddoti della straordinaria esperienza sportiva, ma soprattutto umana vissuta nel paese del Sol Levante, così distante e diverso dall’Italia per cultura, tradizioni e stili di vita.