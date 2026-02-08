Febbraio sulla neve a Entracque: imparare, migliorare, divertirsi insieme

Da oltre sessant’anni Entracque Neve è sinonimo di sci per famiglie e principianti. Qui generazioni di bambini hanno messo per la prima volta gli sci ai piedi, accompagnati da genitori che cercavano un posto sicuro, semplice e fatto bene.

Entracque è cresciuta così, stagione dopo stagione, restando fedele alla sua identità: una stazione dove si impara davvero a sciare.

Quest’anno l’inverno sta dando una grande mano e la neve è battuta e in condizioni ottime. Le nevicate degli ultimi giorni hanno reso il paesaggio ancora più bello, con piste ben definite e un ambiente ideale per chi vuole avvicinarsi allo sci o migliorare con continuità. La qualità del fondo fa la differenza: aiuta a prendere confidenza, dà sicurezza e rende l’esperienza più piacevole per tutti.

Entracque è pensata per chi non cerca confusione né piste impossibili. Qui lo sci è accessibile, ordinato, a misura di persona. I bambini imparano con calma, seguiti da maestri che sanno lavorare con i più piccoli. I genitori possono sciare o osservare da vicino, senza ansia e senza stress.

A rendere febbraio ancora più interessante c’è la promozione pensata proprio per chi vive la montagna insieme: Genitore + bambino (nato dal 2020 in poi) a 25€.



Febbraio è il mese giusto per viverla al meglio. Gli orari permettono di organizzare la giornata senza corse inutili:

venerdì: 13:00 – 16:45

sabato: 9:00 – 16:45

domenica: 9:00 – 16:45

lunedì: 10:00 – 16:45

Durante la settimana di Carnevale l’impianto è aperto tutti i giorni, dalle 9:00 alle 16:45: più giorni disponibili significa più libertà di scelta, soprattutto per le famiglie.