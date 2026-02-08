Stop Animal Crimes Cuneo denuncia: due cani legati alla catena in un recinto precario con acqua sporca

Stop Animal Crimes Cuneo denuncia ancora un caso di maltrattamento di animali nel Saluzzese. Questa volta nel comune di Manta dove sono intervenute le guardie zoofile locali, in seguito a segnalazione.

Si tratta di due cani: un amstaff e un meticcio, legati alla catena di appena un metro, tenuti in un precario recinto, con acqua sporca.

Per i due animali dolci e timorosi, le cui condizioni sono state migliorate nei limiti del possibile, pur rimanendo difficili, si cerca ora adozione al fine di dare loro una sistemazione adeguata che gli attuali proprietari non possono garantire. (tel numero 3665363544).

“Il caso sarebbe stato segnalato in passato ad altre associazioni animaliste e al Comune di Manta, ma nessun intervento sarebbe stato mai eseguito” denuncia Stop Animal Crimes: l’associazione critica l'assenza delle autorità locali e dell' ASL, sottolineando la persistenza di casi di maltrattamento animale: "Non è possibile vedere cani a catena o detenuti in luoghi insalubri o in cascine disabitate, nonostante siano visibili da pubblica via o in aziende agricole visitate assiduamente da veterinari ASL".

Qualcosa certamente non funziona. “Siamo ancora lontani culturalmente dal considerare gli animali esseri senzienti", nonostante siano tutelati giuridicamente e ci siano normative penali che prevedono la reclusione fino a due anni di reclusione e multe fino a 30.000 euro.

L'associazione invita a segnalare casi di maltrattamento contattando il numero 3665363544.

Sempre in una nota stampa di Stop Animal Crimes aveva rilevato casi di cani incustoditi e gatti abbandonati a Saluzzo, rendendo noto che avrebbe inviato una nota al Comune con l'invito a rivedere la convenzione stipulata con ENPA, ricordando che la vigilanza sul benessere animale e la loro tutela è obbligo giuridico del Sindaco, quale figura garante.

"La collaborazione con le Associazioni non deve diventare una sostituzione dei compiti. Denunceremo il reato di abbandono dei gatti, nell’auspicio qualche telecamera riprenda gli autori del gesto".

Contattata personalmente la presidente dell’Enpa Saluzzo Paola Bano aveva risposto che con il Comune non c’è una vera e propria convenzione, ma un contributo annuo, per la gestione di gatti abbandonati e sterilizzazioni nelle colonie feline.

A Saluzzo, che definisce comunque già "un comune virtuoso", rispetto ad altri e con il quale c’è una collaborazione ventennale in questa direzione.

All’Enpa saluzzese, una decina di volontari attivi oltre ad una cerchia di persone con grande sensibilità verso gli animali, arrivano segnalazioni un po’ da tutta la Provincia, racconta la presidente.

"Ci sono gattini appena nati da allattare e allora si devono cercare balie per i cuccioli e, sono poche. Significa dare il biberon ogni tre ore, giorno e notte. E sono persone che lavorano, dando la loro esperienza in aiuto degli animali. Troviamo in strada gatti malati o incidentati da curare e, tantissimi da sistemare con le adozioni. Spesso è necessario cercare famiglie e persone che diano la possibilità di stallo ai poveri mici, in attesa di una casa in cui trovare affetto e cure".

Le guardie zoofile Stop Animal Crimes Italia, continua la nota stampa "attraverso prescrizioni, sanzioni, denunce e sequestri, stanno cercando di fare del loro meglio per fare rispettare quelli che sono diritti sanciti dalla Costituzione e da trattati internazionali oltre che da regolamenti comunali, ovvero per soddisfare le numerose richieste di aiuto che giungono ai volontari; attività impegnativa oltre che gratuita che ancora una volta ricorda la necessità urgente di più controlli e più zelo da parte delle Autorità pubbliche preposte".