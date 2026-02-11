Addio a Mario Sola, imprenditore agricolo e stimato pranoterapeuta del Saluzzese

Cordoglio per la morte di Mario Sola, deceduto questa stamattina nella sua abitazione di Cervignasco, circondato dai due figli Giuliana e Gianmarco.

Aveva 77 anni ed era un conosciuto pranoterapeuta del Saluzzese e del Torinese. "Questo dono - racconta la figlia - l’aveva scoperto quando eravamo piccoli. Percepiva un potenziale di energia dentro di lui e sentiva che poteva essere di aiuto agli altri".

In parallelo al suo lavoro di imprenditore agricolo nell’azienda di famiglia, ora portata avanti dal figlio, per anni, fino agli ultimi periodi di vita, ha praticato questo passaggio energetico attraverso le mani, aiutando molte persone.

Era un combattente, lo descrive Giuliana, anche nei confronti della malattia, affrontata con fiducia e speranza.

"Come figli gli siamo profondamente grati per il bene e i valori che ci ha dato crescendoci da solo, essendo rimasto vedovo all’età di 47 anni, con noi ancora bambini".

Amava la campagna e lo stare nell’ambiente rurale, tra il verde e gli animali.

Con i figli lascia il fratello Domenico con Silvana, i cognati, nipoti e tutta la famiglia.

Il rosario sarà recitato domani, giovedì 12 febbraio alle 20,30 nella parrocchia di Cervignasco, dove si svolgerà il funerale venerdì 13 alle 15 con partenza dall’abitazione dell’estinto ( fraz. Cervignasco n. 20).

Le eventuali offerte in suo ricordo saranno devolute all’associazione Oftal, essendo Sola un devoto della Madonna di Lourdes e al Centro cure palliative di Busca.