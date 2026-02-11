A Saluzzo l'incontro dedicato a "Tourn il Piemontese", l'alpino della ritirata di Russia

Venerdì 13 febbraio alle 18 è in programma un incontro al Quartiere (piazza Montebello 1) dal titolo "Tourn Il piemontese", incentrato sulla figura di Emilio Tourn, alpino della ritirata di Russia, amico di Rigoni Stern.
Nell'incontro, organizzato dall’Anpi Saluzzo con Anpi Cuneo, Giacomo Dotta dialoga con Anna Grassero esplorando la testimonianza di guerra e prigionia di questo alpino.
Quando nel 1942 Tourn si ritrova a far parte della Compagnia di Rigoni Stern è solo uno scalpellino della Val Pellice, che lavora la pietra di Luserna, più volte mandato a casa in licenza a causa di una sindrome nevrastenica, con probabili crisi conviulsive.
Lui e i suoi compagni verranno catapultati nella tragedia collettiva della Seconda Guerra Mondiale, prima nella steppa russa, poi nel disperato ripiegamento verso ovest e infine negli anni di prigionia.
Il libro è una testimonianza di resistenza, solidarietà e umanità in uno dei momenti più drammatici del Novecento: la ritirata degli alpini dal Don.
Info e prenotazione: biblioteca@comune.saluzzo.cn.it telefono 0175 211416-