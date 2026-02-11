Tir carico di carta si ribalta in via Roma a Verzuolo

Incidente a Verzuolo, in via Roma, poco prima del sottopasso, dove un mezzo pesante carico di carta - proveniente dalla cartiera presente in paese - si è ribaltato sul lato destro, finendo vicino ai binari, giù da una piccola scarpata.
Il conducente non ha riportato conseguenze.
La circolazione è al momento bloccata, per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Presente una gru, che sta effettuando le manovre.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo. I carabinieri stanno invece gestendo la viabilità in loco.