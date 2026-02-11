 / Cronaca

Cronaca | 11 febbraio 2026, 14:10

Tir carico di carta si ribalta in via Roma a Verzuolo

Il mezzo proveniva dalla cartiera. Illeso il conducente, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Tir carico di carta si ribalta in via Roma a Verzuolo

Incidente a Verzuolo, in via Roma, poco prima del sottopasso, dove un mezzo pesante carico di carta - proveniente dalla cartiera presente in paese - si è ribaltato sul lato destro, finendo vicino ai binari, giù da una piccola scarpata. 

Il conducente non ha riportato conseguenze. 

La circolazione è al momento bloccata, per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Presente una gru, che sta effettuando le manovre. 

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo. I carabinieri stanno invece gestendo la viabilità in loco. 

Barbara Simonelli

