Bra, domenica 8 febbraio l’Oftal Bra-Lombriasco ha celebrato la Giornata del Malato

La festa di Nostra Signora di Lourdes e la Giornata Mondiale del Malato vedono da sempre l’Oftal in prima fila per celebrare nella preghiera e nella comunione fraterna questa doppia ricorrenza che ricorda l’essenza da cui è animata l’associazione.

In questo senso, il gruppo dell’Oftal Bra-Lombriasco si è dato appuntamento nel pomeriggio di domenica 8 febbraio al Santuario nuovo della Madonna dei Fiori di Bra, dove è stata celebrata la Messa per gli ammalati presieduta da fra Alberto Di Massa.

Nell’omelia il viceparroco ha sottolineato la necessità di vivere il grande mistero del dolore e della malattia come occasione per crescere tutti uniti nell’amore e nel dono della fede, riponendo, sull’esempio di Maria, fiducia e speranza nel Signore.

Un po’ di storia di Lourdes

11 febbraio 1858. La giovane Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e ad un’amica. «Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede», racconterà. Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a Lei nella recita del Rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.

Meta di un forte movimento di fedeli, malati ed associazioni benefiche, il Santuario che sorge sulle rive del fiume Gave de Pau, è uno tra i luoghi di culto più importanti del mondo. Qui la giornata di un pellegrino non può che iniziare dalla Grotta, segnata sul lato sinistro da una sorgente e al centro da un altare. In alto, in una nicchia ogivale, una statua che raffigura l’Immacolata Concezione, appellativo con il quale Maria si rivelò nel dialetto locale a Bernadette «Que soy era Immaculada Councepciou».

Chi è l’OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes)

È un’associazione ecclesiale di carità che opera in favore dei sofferenti, delle persone con difficoltà o in povertà e che organizza pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. Tutto questo grazie allo spirito di gratuità di tanti volontari, medici, infermieri che donano il loro tempo al servizio del prossimo.

Dove si trova

Il Gruppo OFTAL Bra-Lombriasco svolge la sua attività nell’area pastorale sud-est dell’Arcidiocesi di Torino e nelle aree limitrofe delle Diocesi di Saluzzo e di Alba. La sede è al centro di quest’area, ovvero a Racconigi in piazza Caduti per la Libertà, 7/B.

Chi sono gli associati

Tra le fila dell’associazione ci sono giovani e meno giovani, amici abili e diversamente abili. L’OFTAL accoglie tutti coloro che hanno voglia di vivere insieme un’esperienza di pellegrinaggio fatto di preghiera, di amicizia, di solidarietà, di volontariato verso il prossimo in difficoltà.

Le attività

Oltre a promuovere momenti di formazione del personale volontario, l’OFTAL svolge diverse attività per recuperare fondi destinati ad aiutare le persone povere o in difficoltà, “mission” dell’associazione. Da anni l’associazione promuove e sostiene anche le persone in stato di necessità con delle condizioni particolari per favorire la partecipazione al viaggio a Lourdes.

Perché l’unione “Bra-Lombriasco”

È dovuto per un semplice atto di gratitudine verso alcuni sacerdoti delle case salesiane di Bra e Lombriasco, che hanno iniziato negli anni Sessanta a promuovere i pellegrinaggi a Lourdes con l’OFTAL.

Come sostenere l’OFTAL

Per le iniziative di solidarietà dell’OFTAL è possibile destinare il 5x1000 in fase di dichiarazione dei redditi indicando il seguente Codice fiscale: 95020290045.

Contatti

Mail: bralombriasco@oftal.org - segreteria-bralombriasco@oftal.org oppure al numero 3397499575.