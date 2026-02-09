Ceva si prepara al Carnevale

Carnevale è condivisione: e anche quest’anno Ceva celebra l’evento più colorato dell’anno con una festa in programma per sabato 14 febbraio, a partire dalle 14,30.

L’iniziativa è organizzata dall’Oratorio “G. Borsi” in collaborazione con il Comune di Ceva,il CFP Cebano-Monregalese, El Fuego Latino e il Palio dei rioni. Il ritrovo è previsto davanti all’Oratorio, dal quale partirà il coloratissimo serpentone della sfilata per le strade di Ceva: la giornata proseguirà con entusiasmanti giochi in piazza per tutti, proposti dalle Associazioni, e si concluderà con la merenda nella piazza di fronte al municipio.

Ceva si è già calata nell’atmosfera del carnevale con la partecipazione delle maschere ufficiali della città, Bosolin e Madlinin dla Creusa (al secolo Mario Barra e Rosanna Giugale), alla prima sfilata del Carlevé di Mondovì, domenica 8 febbraio.

"Il carnevale è un momento comunitario tradizionalmente trasversale – commenta Luca Prato, assessore alle Manifestazioni della Città di Ceva -, perché è in grado di coinvolgere tutti, indipendentemente dall’età. Come Amministrazione comunale forniamo il supporto organizzativo e logistico alle Associazioni che come ogni anno mettono in campo idee e proposte: le ringraziamo tutte per il loro impegno, e vi aspettiamo tutti sabato 14 per festeggiare assieme con momenti di allegria e spensieratezza".