A Demonte la consegna delle borse di studio Girodengo: vincono i talenti delle Terre Alte

“Le Terre Alte sono ricche di risorse umane, che sono le migliori per sostenere un territorio a volte difficile ma per il quale vale la pena adoperarsi ed impegnarsi per guardare al futuro. E riconoscimenti come questo non fanno altro che sostenere questa mia convinzione, che sono certa condivido con chi questi territori li ama e li vive quotidianamente”.

Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, ha voluto rivolgere i suoi complimenti alle tre studentesse che si sono aggiudicate la borsa di studio in memoria di Michèle Girodengo, consegnate a Demonte alcuni giorni fa.

Le borse di studio - offerte dall’Alliance Française - sono state consegnate a Lucia Bertaina di Demonte, Alice Giavelli di Argentera e Gaia Martini di Pietraporzio.

“È con un certo orgoglio - spiega il sindaco Ciaburro - che sottolineo come tutte le tre ragazze premiate risiedano nelle Alte Terre, segno che quando si vuole raggiungere un obiettivo, non ci sono difficoltà che non si possano superare. Perché è indubbio che vivere certi territori, sia più difficile rispetto ad altri luoghi e anche in questo caso le famiglie fanno la differenza. Genitori attenti, pronti a fare sacrifici per i loro figli e aiutarli a superare le difficoltà, sono una delle carte vincenti di queste nostre vallate. Complimenti quindi all’organizzazione - conclude Ciaburro - che attraverso queste borse di studio mantiene vivo il ricordo di Michèle Girodengo, trasmettendone i valori alle nuove generazioni. Complimenti alle tre studentesse per l’impegno e la determinazione e grazie ai genitori che le supportano. Auguro loro che questo sia uno dei tanti riconoscimenti che potranno conquistare nella vita”.