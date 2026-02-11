Orientamento in uscita all'istituto Arimondi Eula: un’opportunità di crescita e di futuro per gli studenti

Dal 4 al 6 febbraio 2026, le classi quinte dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano e di Racconigi hanno vissuto giornate intense di Orientamento in uscita. Ogni giornata ha visto la partecipazione di esperti in diversi ambiti professionali, nonché rappresentanti di istituzioni educative ed universitarie che hanno portato agli studenti la propria esperienza, dal settore economico a quello giuridico, tecnologico, commerciale, finanziario e non solo.

La pianificazione degli interventi, infatti, è stata studiata proprio per offrire una panoramica realistica e dettagliata delle possibili carriere professionali, sciogliendo dubbi ed interrogativi degli studenti. La possibilità di interagire con i relatori ha consentito ai partecipanti di raccogliere informazioni utili e orientarsi verso scelte consapevoli, basate sulle proprie capacità e aspirazioni.

Il ringraziamento degli studenti alle Funzioni Strumentali e ai Docenti della Commissione dell’Orientamento in Uscita per la cura e la competenza con cui hanno organizzato le giornate di orientamento.

Il ringraziamento speciale del Dirigente Scolastico e dell’IIS Arimondi Eula alle aziende, ai professionisti, al Collegio dei geometri di Cuneo che ha accolto nella propria sede gli studenti del corso Cat, all’Ordine degli Avvocati e degli Ingegneri, al Collegio Notarile, a tutti gli ospiti per il contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e al consolidamento del legame tra scuola e mondo del lavoro.