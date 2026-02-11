VOLLEY A1F / Cuneo–Bergamo, stasera in palio c’è la salvezza. Keene: "La nostra stagione non è finita"

Non c’è tempo di tirare il fiato per la Honda Cuneo Granda Volley, chiamata questa sera a tornare in campo per la terzultima giornata di campionato davanti ai propri tifosi.

Penultima gara casalinga della stagione e sfida dal valore specifico enorme contro Bergamo, con un solo obiettivo in testa: la salvezza. A tre giornate dal termine, le Gatte hanno infatti appena tre punti di margine sulla zona retrocessione, dove Perugia e Monviso inseguono rispettivamente a quota 12 e 17.

Questa sera Perugia ospita UYBA e Monviso Chieri. Chiudono la giornata Conegliano che va visita a Firenze, Milano-San Giovanni in Marignano, Vallefoglia-Scandicci e Novara-Macerata.

Nell’ultima uscita, sotto la guida della nuova coppia tecnica Tisci–Cardullo, Cuneo ha finalmente mostrato segnali incoraggianti. La pallavolo vista in campo è stata di buon livello, soprattutto per atteggiamento e intensità, due fattori che purtroppo mancavano dalla vittoria con Perugia. Restano da limare gli errori, ancora numerosi soprattutto nei momenti decisivi, proprio quando i punti pesano di più, ma dopo settimane di apatia la risposta della squadra è stata chiara e positiva.

Il vero banco di prova, però, arriva questa sera. Contro Bergamo servirà fare punti, il più possibile, perché l’esito di questo match può indirizzare in modo decisivo l’intera stagione.

"È stata una sensazione positiva tornare a giocare ad un livello alto. Sì, è vero che abbiamo avuto alcune difficoltà, ma siamo state capaci di mostrare che possiamo competere e giocare ad un livello alto, quindi è importante mantenere questo livello nelle prossime partite" ha commentato la centrale cuneese Jaelyn Keene. Per lei una bella prestazione contro Chieri, con 10 punti messi a segno in tre set, di cui 2 muri e un ace, oltre al 54% in attacco.

"Nell'ultima settimana abbiamo lavorato con il focus su come migliorare la nostra situazione. Siamo riuscite ad unirci come squadra e penso che si sia vista contro Chieri. Vogliamo mostrare che la nostra stagione non è finita e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere".

Vincere in modo deciso questa sera contro Bergamo potrebbe far tirare a squadra e staff un bel sospiro di sollievo, oltre che fare la differenza tra restare nella massima serie o doversi giocare tutto fino all’ultima giornata. Un nuovo stop metterebbe infatti in bilico il risultato fino alla fine, oltre a costringere le Gatte ad aspettare i risultati degli altri campi, in quella situazione scomoda in cui il proprio destino non è più solo nelle proprie mani.

Dopo questa sfida, le cuneesi affronteranno Novara in trasferta e chiuderanno il campionato in casa contro Vallefoglia. Un calendario impegnativo, così come quello delle dirette concorrenti: Monviso dovrà vedersela con Vallefoglia e Imoco, mentre Perugia affronterà Imoco e Chieri.

Una vittoria questa sera potrebbe già permettere alle Gatte di mettere figurativamente gli artigli sulla salvezza, anche alla luce dei calendari delle dirette concorrenti, ma quest'anno la Serie A1 Tigotà ha dimostrato più volte di poter essere imprevedibile. Fare punti contro Bergamo consentirebbe comunque a Cuneo di avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo, per questo la partita di oggi sarà fondamentale.

"Prepareremo Bergamo con la stessa attenzione e voglia con cui abbiamo preparato Chieri. Il focus principale sarà su come trovare soluzioni per vincere e per metterle in difficoltà al massimo. Per noi sarà importante arrivare alla partita preparate e con la confidenza di poter combattere al nostro miglior livello. Vogliamo difendere casa nostra in campo" conclude la giocatrice cuneese.

L’appuntamento è quindi per questa sera alle ore 19:30. Per chi non potrà essere al palazzetto a sostenere le biancorosse, il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV.