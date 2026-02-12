Morte Maria Franca Ferrero, il cordoglio di Mattarella: “Scompare un’esperienza tra le più significative dell’imprenditoria italiana”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il proprio cordoglio per la morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onorario di Ferrero International S.A., figura centrale nella storia del gruppo fondato ad Alba.

"Scompare, con la morte di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onorario di Ferrero International S.A., una figura che ha accompagnato, con il marito Michele Ferrero, una delle esperienze più significative dell’imprenditoria italiana, affermatasi nel campo agro-alimentare", dichiara il Capo dello Stato.

Nel suo messaggio, Mattarella sottolinea "la visione internazionale, il radicamento profondo nel territorio, la vocazione sociale dell’impresa, la profonda impronta lasciata con le iniziative avviate dalla Fondazione Ferrero, sia sul terreno squisitamente sociale, sia sul terreno culturale", elementi che "testimoniano di una visione dell’impresa come missione che sa unire alla dimensione economica quella civile e, a essa, Maria Franca seppe dare il suo contributo".

Il Presidente conclude rivolgendo "al figliolo Giovanni, a tutti i familiari, a quanti hanno condiviso con lei una straordinaria avventura di vita, sentimenti di intensa partecipazione al lutto".