Nuovi ospedali di Cuneo e Savigliano, il 9 marzo il bando per la progettazione. Sacchetto (FdI): "Impegno mantenuto dalla Regione"

“Con l’ufficializzazione della data di pubblicazione del bando per progettare il nuovo ospedale di Cuneo, fissata per il 9 marzo, annunciata ieri nella conferenza stampa di inizio anno della Giunta regionale dal Presidente Alberto Cirio e dall’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, viene raggiunta un’ulteriore tappa nell’iter di costruzione del nuovo Ospedale di Cuneo, a dimostrazione della volontà politica della maggioranza che governa il Piemonte”, sottolinea il consigliere regionale Claudio Sacchetto.

L’annuncio del 9 marzo segue la firma della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e Scr (società di committenza regionale che dovrà realizzare la gara per l’affidamento del progetto di fattibilità della nuova struttura), a seguito della sentenza del Tar del Piemonte che ha respinto il ricorso e che ha confermato le decisioni assunte dalla direzione del Santa Croce e Carle e dalla Regione Piemonte.

Il costo della gara sarà anticipato dalla Regione con 20 milioni di euro e successivamente previsti nel finanziamento di 410 milioni di euro di Inail che realizzerà l’Ospedale. L’obiettivo dichiarato è arrivare nel 2027 all’invio del progetto all’Inail per procedere in seguito alla realizzazione.

L'ospedale di Savigliano sarà il primo in Piemonte ad andare alla validazione dell'Inail e quindi a procedere con la realizzazione.

"L’investimento in edilizia sanitaria previsto dalla Giunta regionale si caratterizza come il più imponente mai realizzato in Piemonte. La nostra Provincia, con gli Ospedali di Cuneo e Savigliano, ne avrà un beneficio evidente in termini di efficienza del servizio", conclude Sacchetto.