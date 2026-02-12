 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 12:00

Nuovi ospedali di Cuneo e Savigliano, il 9 marzo il bando per la progettazione. Sacchetto (FdI): "Impegno mantenuto dalla Regione"

L'annuncio di Cirio e Riboldi nella conferenza stampa di inizio anno della Giunta. Per Cuneo previsti 410 milioni di euro da Inail, obiettivo invio del progetto nel 2027. Savigliano sarà il primo ospedale piemontese ad andare in validazione. Il consigliere cuneese: "Investimento in edilizia sanitaria più imponente mai realizzato in Piemonte"

Il consigliere regionale Claudio Sacchetto

“Con l’ufficializzazione della data di pubblicazione del bando per progettare il nuovo ospedale di Cuneo, fissata per il 9 marzo, annunciata ieri nella conferenza stampa di inizio anno della Giunta regionale dal Presidente Alberto Cirio e dall’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, viene raggiunta un’ulteriore tappa nell’iter di costruzione del nuovo Ospedale di Cuneo, a dimostrazione della volontà politica della maggioranza che governa il Piemonte”, sottolinea il consigliere regionale Claudio Sacchetto.

L’annuncio del 9 marzo segue la firma della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e Scr (società di committenza regionale che dovrà realizzare la gara per l’affidamento del progetto di fattibilità della nuova struttura), a seguito della sentenza del Tar del Piemonte che ha respinto il ricorso e che ha confermato le decisioni assunte dalla direzione del Santa Croce e Carle e dalla Regione Piemonte.

Il costo della gara sarà anticipato dalla Regione con 20 milioni di euro e successivamente previsti nel finanziamento di 410 milioni di euro di Inail che realizzerà l’Ospedale. L’obiettivo dichiarato è arrivare nel 2027 all’invio del progetto all’Inail per procedere in seguito alla realizzazione.

L'ospedale di Savigliano sarà il primo in Piemonte ad andare alla validazione dell'Inail e quindi a procedere con la realizzazione.

 

"L’investimento in edilizia sanitaria previsto dalla Giunta regionale si caratterizza come il più imponente mai realizzato in Piemonte. La nostra Provincia, con gli Ospedali di Cuneo e Savigliano, ne avrà un beneficio evidente in termini di efficienza del servizio", conclude Sacchetto.

