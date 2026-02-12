Cherasco e Ferrero, legame indissolubile: alla signora Maria Franca la cittadinanza onoraria

Alba piange Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni, oggi alla guida della multinazionale dolciaria albese, spentasi nelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, nella sua residenza albese. Riproponiamo a seguire un articolo che il nostro giornale le aveva dedicato il 12 maggio 2023

***

Cherasco e l’azienda dolciaria Ferrero: un legame forte, che dura da decenni, per diversi motivi, tutti validi. La cittadina infatti è legata, da molto tempo, alla famiglia Ferrero, ed ora, sabato 13 maggio, questo legame verrà rinsaldato con la consegna della targa per la cittadinanza onoraria a Maria Franca Ferrero, la moglie del compianto Michele, durante la cerimonia che si svolgerà nella sala consiliare del Comune alle ore 18.

Un evento che si collega a quello del 2019, quando, nel chiostro della struttura dei Padri Somaschi, dove ora è presente l’hotel, era stata fissata la targa ricordo in onore di Michele Ferrero, scomparso nel 2015 all’età di 90 anni, che, da ragazzino, aveva studiato nell’allora scuola qui presente.

Locali che hanno ospitato un giovane pieno di speranze, il cui genio imprenditoriale si sarebbe poi espresso presto.



«Per il Comune di Cherasco - afferma Carlo Davico, il sindaco - è un onore ospitare nuovamente Maria Franca Ferrero, dopo la cerimonia del 2019 in ricordo del compianto Michele Ferrero. Sarà emozionante leggere le motivazioni che hanno portato a far diventare la signora cittadina onoraria della nostra cittadina.

Questo è per noi un ulteriore modo per ringraziare l’azienda multinazionale che ha le sue radici ben salde nel territorio. La Ferrero è sempre stata presente a Cherasco, prima con il giovane Michele, poi con la sua attenzione al bacino lavorativo della nostra zona, in cui molte persone sono dipendenti dell’azienda. Ed ora è tempo di ringraziare nuovamente questa grande realtà, nata dalle intuizioni di un grande uomo».



«La motivazione della cittadinanza onoraria a Maria Franca Ferrero in riassunto - continua il primo cittadino - si basa sul concetto di affetto che la famiglia Ferrero ha sempre dimostrato nei confronti di Cherasco, sulla riconoscenza della città verso l’azienda in cui molti concittadini, in diverse mansioni e ruoli, da decenni fanno parte di questa grande famiglia, e la apprezzano per il clima aziendale e di vivibilità elevati.



Il ruolo di Maria Franca Ferrero, anche grazie alla Fondazione Ferrero, è determinante anche nella sfera artistica e culturale, grazie al sostegno ed alla promozione di manifestazioni di alto livello che vengono organizzate in paese, in stretta unione a Cherasco, che si prefigge di essere città di arte, storia e cultura. Un esempio su tutti, il Premio Cherasco Storia in cui vengono elargite borse di studio a studenti e studentesse».