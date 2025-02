Si ristruttura lo sferisterio di Cuneo: i cantieri sfrattano i parcheggi di piazza Martiri

Sono iniziati ufficialmente nella mattinata di lunedì 10 febbraio i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria allo sferisterio “Capello” di Cuneo, che oltre alle classiche griglie e recinzioni hanno portato in piazza Martiri e nell’adiacente via Vittorio Amedeo – quanto meno nella parte a ridosso del muro perimetrale della struttura – una forte riduzione dei parcheggi e un divieto di sosta e transito.

Secondo quanto comunicato dal Comune i lavori ideati dal progettista Luca Salvini per conto dell’ASD Pallonistica SubalCuneo – realtà gestrice della struttura secondo la convenzione ventennale rinnovata a fine 2023 – e realizzata dalla Baudino Emilio&C. Srl riguardano la messa in sicurezza della rete di gioco e del muro di sostegno ammalorati, la sostituzione delle tribune, il rifacimento del muro perimetrale e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna e dei serramenti.

A seguito dei lavori – dal costo di circa 600mila euro, di cui 100mila coperti dal Comune e la restante parte dalla Fondazione CRC – i posti a disposizione per gli appassionati della pallapugno scenderanno da 1.200 a 980.

I dubbi di Sturlese: "Lo sferisterio dev'essere spostato a San Rocco"

L’intervento era stato presentato ancora nel 2023 alla commissione consiliare competente del Comune di Cuneo (assieme, appunto, alla nuova convenzione ventennale).

In quella sede il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) si era dimostrato critico, sottolineando come secondo Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile lo sferisterio si dovesse spostare in zona San Rocco Castagnaretta nei pressi del Palazzetto dello Sport, per realizzare in piazza Martiri un parcheggio interrato. L’assessore Valter Fantino aveva risposto al decano dell’assise comunale sottolineando come una manutenzione non freni i piani di spostamento della struttura.