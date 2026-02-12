"Radio Fossano – BackInTown” è pronta ad approdare in città [FOTO e VIDEO]

Dopo tanti anni di silenzio, una radio locale fossanese sta per riapprodare in città e lo fa adeguandosi ai nuovi criteri multimediali.

“Radio Fossano – BackInTown” sarà infatti presto la nuova web radio comunitaria, che si rivolgerà a tutta la sfera cittadina, per voce dell’associazione di promozione culturale affiliata Acli, “BackInTown”, nata ufficialmente lo scorso settembre. Il progetto è stato però già presentato ufficialmente in anteprima al pubblico lo scorso 5 giugno.

“Radio Fossano” non sarà una radio commerciale, ma avrà un taglio diverso: sarà accessibile solo tramite i canali Internet (e non in Fm o Dab) e vorrà dar voce alla musica selezionata d’autore, agli eventi locali, alle varie tematiche d’attualità e di categoria (dalle scuole, alle associazioni), alle trasmissioni in diretta o registrate, alle interviste itineranti e a tutti i protagonisti che vorranno dire la loro in un’ottica comunitaria.

“ ‘Siamo io, siamo noi’ è lo slogan scelto per il nostro progetto di partecipazione, che sinora, per definirne i termini, ha coinvolto ai primi tre corsi di speakeraggio 40 partecipanti. – ha spiegato la presidente dell’associazione BackInTown (letteralmente tornata in Città) Simona Moretto – Fossano aveva già una propria radio nel 1977 ‘ Radio Fossano’, divenuta commerciale successivamente e chiamata ‘Ciao Radio’. Con questo progetto e un palinsesto che tra breve sarà ben definito vogliamo soprattutto investire sul tema della valorizzazione della persona. Ora le idee sono ancora un po’ frammentarie, ma le stiamo mettendo tutte insieme, aggregando tutte le nostre voci”.

Come detto, l’idea del progetto di “Radio Fossano – BackInTown”, nasce già con una formazione comune, coinvolgendo al primo corso di speakeraggio, con la scelta delle tecniche del linguaggio e dei format (iniziato lo scorso ottobre, grazie anche alla collaborazione con l’emittente torinese Radio 18, anche in veste di testata giornalistica) ben 40 persone. I partecipanti hanno anche avuto modo di ricevere un attestato di qualifica al termine delle lezioni, nel mese di ottobre. Altri due corsi sono inoltre in fase di conclusione. Sempre i tre corsi hanno avuto la durata complessiva di 18 ore.

Il progetto spiegato dagli artefici (GUARDA IL VIDEO)

Tra gli aspetti particolari anche quello della musica, come ha aggiunto Moretto (che nella vita è anche educatrice ed ex speaker radiofonica di “BraOnTheRocks”): “Nel palinsesto, dati i costi esosi della Siae, abbiamo deciso di richiedere ai nostri soci di condividere i loro album, detenendo quindi le loro proposte, tramite un atto scritto e in comodato d’uso gratuito”.

Sul palinsesto: “Sarà vario: dalla chiave giornalistica, agli approfondimenti di cultura, letteratura e cinema, parlando del sociale, incentrandoci su Fossano, dando voce alle realtà associative e sociali”.

Nel direttivo di “BackInTown” figurano, oltre alla presidente Moretto, il vice Paolo Bergese, Mauro Mandrile, Lorenzo Enrici, Agata Pagani, Dante Fiandrino e il segretario Luca Testolin.

Il direttivo di “Radio Fossano - BackInTown”, che al momento è sostenuto dalle fondazioni bancarie del territorio, in primis la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, è alla ricerca di una sede fisica per poter sviluppare tra breve i suoi programmi e collocare le proprie attrezzature tecniche. L’invito è quindi di farsi avanti qualora ci fossero delle proposte fossanesi.