Successo per "Canzoni e danze per Adolfo": grazie degli organizzatori e del pubblico a V.I.S.M.

L'associazione Volontari Italiani per la lotta alla Sclerosi Multipla ringrazia organizzatori, musicisti e pubblico per la generosità dimostrata durante la seconda edizione di "Canzoni e danze per Adolfo".

Anche quest'anno l'associazione V.I.S.M. ODV - Volontari Italiani per la lotta alla Sclerosi Multipla di Bra è stata invitata dal Circolo Arci Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba al Molecole Fest, una serata speciale, che si è tenuta il 17 gennaio, per celebrare con la musica la memoria di Adolfo, amico e mente del progetto Molecole, nato per ospitare concerti autentici con una filosofia che vede la musica live come occasione di incontro, di scambio, di condivisione e di amicizia.

Gli amici di Adolfo – musicisti, volontari, spettatori – si sono ritrovati per dare voce a quel sogno, in una serata che è stata al tempo stesso un omaggio, una festa e un atto d'amore.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla V.I.S.M., che sentitamente ringrazia e che lo adopererà per le varie attività a favore dei malati di Sclerosi Multipla.