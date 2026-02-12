Savigliano: un San Valentino tra poesia e musica con “La prima cosa bella”

Sarà un pomeriggio dedicato all’amore, alla bellezza e alla forza generativa della parola poetica sabato 14 febbraio, alle 15, il Salone San Filippo di Savigliano (via A. Ferreri, 11) ospiterà il reading “La prima cosa bella”, promosso dalle associazioni culturali “Cenacolo Clemente Rebora” e “Massimiliano Kolbe”.

L’iniziativa, in programma nel giorno di San Valentino, propone una riflessione più ampia e profonda sull’amore, andando oltre la dimensione romantica per abbracciarne il valore universale. Non solo sentimento tra innamorati, ma esperienza che attraversa il tempo, le relazioni, la memoria e la quotidianità.

“Attraverso un percorso poetico e musicale – spiega Antonio Scommegna, presidente del Cenacolo Clemente Rebora - le voci del reading daranno spazio a testi e melodie capaci di raccontare le molteplici forme dell’amore: quello che nasce e quello che resiste, quello che ferisce e quello che salva, l’amore desiderato, ricordato, atteso. La poesia diventa così luogo di incontro tra emozione e pensiero, restituendo profondità a una parola spesso consumata in fretta.

Il titolo ‘La prima cosa bella’ richiama l’origine stessa dell’innamoramento: quello sguardo iniziale che riconosce nell’altro un dono, una promessa, una bellezza irripetibile. Un invito a tornare all’essenziale, a ciò che muove il cuore prima ancora delle parole, ma che proprio nella parola poetica trova la sua forma più autentica”.

Con Antonio Scommegna interverranno i soci e simpatizzanti delle associazioni promotrici. Gli spazi musicali saranno curati dall’associazione Live Aps, con Marco Abbadessa alla chitarra e la voce di Daniela Quaglia.

“Le associazioni organizzatrici – conclude Scommegna - da sempre impegnate nella diffusione della cultura come strumento di crescita interiore e dialogo, propongono questo appuntamento come momento di ascolto condiviso, aperto agli appassionati di poesia e a chiunque desideri vivere San Valentino come occasione di riflessione e bellezza”.

Al termine dell’incontro, ai presenti sarà donato un omaggio poetico accompagnato da un dolcetto. Ingresso libero e aperto a tutti.