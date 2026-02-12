San Valentino all’insegna dell’arte al Museo Mallé: in arrivo "L'arte della messa in scena" con Gimmi Basilotta

Sarà un San Valentino all’insegna dell’arte quello in arrivo al Museo Mallé di Dronero. Sabato 14 febbraio, alle ore 17:30, l'attore, autore e regista teatrale Gimmi Basilotta intratterrà il pubblico in un incontro su "L'arte della messa in scena". Ad introdurre sarà Vanna Pescatori.



L‘evento è parte dell'art program della mostra "L'altro reale nelle fotografie analogiche di Aldo Galliano", allestita al Museo Mallé e visitabile fino all'8 marzo 2026, ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19. La mostra, realizzata con il contributo della Fondazione CRT e con il sostegno della Regione Piemonte e del Comune di Dronero, si articola in circa sessanta opere a cura di Ivana Mulatero in collaborazione con Vanna Pescatori e con i contributi critici di Sergio Boschiero ed Enrico Perotto.



La bravura di Basilotta sabato pomeriggio sarà un ponte per soffermarsi, entrare nella profondità dei significati racchiusi nell’animo umano e cercare quel file rouge, invisibile e presente, che ancora ripercorre e suscita emozioni.



Per maggiori informazioni museo.malle@comune.dronero.cn.it