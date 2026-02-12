Ceva, in biblioteca il primo appuntamento con "Il mestiere dell'arte"

La Biblioteca civica di Ceva “Aloysius Bertrand” ricorda che sabato 21 febbraio, alle ore 15.30, si terrà il primo appuntamento del cartellone “Il mestiere dell’arte”.

Protagonista dell’incontro sarà Mattia Rebuffo, fondatore di Nisio Guitars. Il giovane liutaio, fin da piccolo affascinato dal mondo della musica e degli strumenti musicali, ha imparato a costruire con le sue mani le chitarre, trasformando la passione in un lavoro tanto particolare quanto entusiasmante.

Design, funzionalità ed estetica si fondono nelle sue creazioni, regalando agli utenti e al pubblico la magia delle sette note.

Appuntamento quindi sabato 21 febbraio alle ore 15.30 nella sala conferenze della Biblioteca civica (via Pallavicino, 11). Si ricorda che l’ingresso è libero e gratuito.