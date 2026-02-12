Il cordoglio di Alba, il sindaco Gatto: "Figura che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra comunità"

E’ con un lungo messaggio che il sindaco Alberto Gatto ha voluto omaggiare la figura di Maria Franca Fissolo Ferrero, spentasi nelle prime ore di questa mattina a 87 anni. Lo riportiamo integralmente.

***

"A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Alba esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, figura che ha segnato in modo indelebile la storia della nostra comunità.

Alba la saluta con profonda commozione. Una donna che ha rappresentato, con eleganza, riservatezza e un profondo senso di responsabilità, una parte importante della storia contemporanea della nostra città. Accanto al marito Michele Ferrero, è stata protagonista di un percorso umano e imprenditoriale strettamente intrecciato a quello di Alba. La crescita dell’azienda, divenuta nel tempo un punto di riferimento internazionale, ha camminato di pari passo con lo sviluppo della città, contribuendo a definirne l’identità, il lavoro, le opportunità e l’apertura al mondo.

Pur appartenendo a una delle famiglie che più ha segnato il percorso di Alba, Maria Franca Fissolo Ferrero ha sempre mantenuto uno stile sobrio, umano e rispettoso delle persone e delle istituzioni, coltivando un legame autentico e profondo con la comunità albese. Si è distinta per l’attenzione sincera alle persone, ai bisogni sociali, alla cultura e all’arte: attraverso l’attività della Fondazione, di cui è stata Presidente, il suo impegno ha lasciato segni concreti e duraturi, testimoniando una visione che metteva al centro la dignità umana, la bellezza e la responsabilità verso il territorio. Non ultimo, l’importante sostegno profuso per il nostro ospedale che il territorio, infatti, ha voluto dedicare alla memoria dei suo amati Michele e Pietro.

Negli ultimi anni, a suggello di questo legame, aveva scelto di tornare a vivere in modo stabile ad Alba, onorandoci della sua presenza in numerosi momenti della vita cittadina, a partire dall’annuale inaugurazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Con la sua scomparsa Alba saluta una stagione importante della propria storia: un’epoca fatta di valori solidi, discrezione, lavoro e restituzione alla comunità. Un’eredità morale e valoriale che non andrà dispersa e che, come comunità, continueremo a portare avanti nel ricordo della signora Maria Franca.

Alla famiglia Ferrero va il cordoglio sincero dell’Amministrazione comunale presente e di quelle che si sono succedute e dell’intera comunità albese, che oggi si stringe con affetto e gratitudine, custodendo con rispetto l’impegno morale e civile che ci ha lasciato Maria Franca Fissolo Ferrero".