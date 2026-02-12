Cirio: "Giorno triste per il Piemonte. Figura straordinaria, partecipe della visionaria avventura industriale del marito Michele"

"Oggi per il Piemonte è un giorno molto triste. Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero perdiamo una figura straordinaria, protagonista e partecipe della visionaria avventura industriale di suo marito Michele e della sua famiglia".

Così il presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio, ricorda la presidente onoraria della multinazionale albese, spentasi nelle prime ore di questa mattina, giovedì 12 febbraio, nella residenza della famiglia industriale, in località Altavilla ad Alba.

"Una donna di una sensibilità rara, che non faceva mai mancare un sorriso e un gesto di umanità a chiunque avesse a che fare con lei.

Attenta, legata alla sua terra e sempre pronta a sostenere concretamente i tanti progetti solidali, sociali e culturali che senza il suo apporto in questi anni non avrebbero potuto vedere la luce.

Da albese, poi, nato e vissuto accanto alla Ferrero, per me questa è anche la perdita di una persona cara a cui mi legava un profondo affetto. Per tutti noi albesi la signora Maria Franca era come una persona di famiglia: un riferimento, una sicurezza, una donna a cui abbiamo voluto tutti bene e a cui rimarremo sempre legati.

Al figlio Giovanni e a tutta la famiglia le condoglianze mie e della Regione Piemonte.

Ci mancherà. Ci mancherà moltissimo".