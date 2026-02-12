L’addio a Maria Franca Ferrero, l'omaggio dell’Aca: "Ha impresso un’impronta incisiva nell’opera sociale rivolta agli ex dipendenti e nelle attività di welfare"

Alba piange la scomparsa della Signora Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero.

L’Associazione Commercianti Albesi si stringe alla famiglia Ferrero in questa triste circostanza, ricordando la figura carismatica quanto discreta di colei che per tutti resterà sempre la “Signora Maria Franca”.

Donna di grande eleganza, raffinata interprete della filosofia aziendale condivisa con il Cav. Michele in una vita professionale e privata sempre lontana dai riflettori - nello “stile Ferrero” divenuto distintivo della famiglia di industriali - ha impresso nell’opera sociale rivolta agli ex dipendenti e nelle attività di welfare un’impronta incisiva, esemplare nel panorama industriale nazionale e internazionale.

Tutto il mondo economico del commercio, del turismo e dei servizi unitamente alla collettività locale le tributa profonda stima e riconoscenza per aver profuso attenzione e cura negli aspetti sociali e culturali, dando concretezza e vasta risonanza al motto della Fondazione Ferrero, “Lavorare creare donare”.