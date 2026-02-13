“Grazie volontari 2026” alla RSA Opere Pie Droneresi

Si è tenuto lo scorso venerdì 30 gennaio 2026 presso la Casa di Riposo Opere Pie Droneresi il pranzo di ringraziamento offerto a tutti i volontari che hanno collaborato con la Struttura durante l'anno appena conclusosi.

L’evento, fortemente voluto dal Direttore dott. Diego Bertola e dalla Coordinatrice Daniela Mirra, giunto alla seconda edizione, vuole essere un segno tangibile di riconoscimento e ringraziamento verso tutte quelle persone che offrendo il loro tempo hanno aiutato in modo significativo il Presidio.

Il 2025 è stato un anno pieno di attività ed eventi, non si era mai visto un anno così ricco alle Opere Pie, e tutto questo è stato realizzato con il fondamentale aiuto dei volontari; grazie al loro tempo, lavoro, impegno, dedizione, passione e amore, si è riusciti a regalare agli ospiti della Residenza tanti momenti speciali, unici ed irripetibili.

Il Direttore ha ricordato in particolare come sia ancora tanta l’emozione, la soddisfazione e la felicità per essere riusciti in occasione della scorsa Fiera degli Acciugai a diventare una delle Piazze della Festa attraverso la prima edizione della “Giornata dei balocchi” alle Opere Pie; l’evento ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di ognuno ma è riuscito in tutto e per tutto a riportare la Fiera agli ospiti. Il pranzo organizzato dall’Ente in collaborazione con la Cooperativa Gesac che gestisce il Global Service nel Presidio e garantisce un servizio sanitario assistenziale di grande professionalità, qualità e umanità, è stato preparato nelle cucine interne della Struttura dalla Ditta Markas, gerente del servizio di ristorazione della Casa, che ha proposto uno squisito menù appositamente dedicato.

Con la gradita partecipazione e benedizione del Parroco Don Giovanni Banchio, alla conviviale tavolata erano presenti una quarantina di persone facenti parte di diverse realtà che meritano di essere citate e ringraziate una ad una; l’Ass. Raffaella Rinaudo, la Croce Rossa Comitato di Dronero, l’Ass. Fai Entrare il Sole nelle Case di Riposo, il Caffè Alzheimer, l’Ass. Cavalli Merens, i gruppi di volontari del canto e della musica, i volontari delle manutenzioni, del cucito e della cappella. Un caloroso ringraziamento va ad ogni singola persona che ha dedicato del tempo e/o ha aiutato in qualsivoglia modo le Opere Pie Droneresi.

Il grande e fondamentale impegno di così tante persone nel supportare la comunità locale, assai preziose in particolar modo nelle attività assistenziali e sociali, celebra proprio il valore del volontariato e testimonia la vitalità della comunità dronerese in questo ambito.

Se qualcuno desiderasse unirsi ai nostri gruppi di volontari, è sempre il benvenuto e può contattare direttamente Struttura; anche solo qualche minuto del vostro tempo può cambiare le giornate dei ns ospiti ma anche di chi sta con loro. Grazie di cuore volontari, l’augurio di un buon 2026 di attività e l’appuntamento è già per gennaio prossimo.