L'amore non è possesso: la campagna del Comune di Cuneo per San Valentino

Domani è San Valentino, la festa degli innamorati, il 14 febbraio.

Le vetrine pullulano di cuori rossi, a ricordarci l'appuntamento di domani. Un'occasione, per le coppie, di celebrare il loro amore e una ghiotta occasione commerciale per gioiellerie, profumerie, ristoranti e chi più ne ha più ne metta.

Ma l'occasione è importante anche per ricordare che cos'è l'amore. Perché nulla ha a che vedere con il possesso e con il controllo.

Ce lo ricorda il Comune di Cuneo, che proprio in vista di San Valentino ha diffuso una campagna sull'amore rendendola fruibile sui totem allestiti in città.

Una campagna che ci ricorda che cos'è l'amore e, soprattutto, quali sono i comportamenti che amore non sono. Senza dimenticare il numero da chiamare, il 1522, se si ha bisogno di aiuto.

Un messaggio che forse non è in linea con la festa degli innamorati, tutta baci e cuoricini. Ma quale migliore occasione per ricordarci che l'amore, quello sano, dà la libertà di essere se stessi?