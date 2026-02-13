Edilizia residenziale pubblica, da Federcasa  apprezzamento per l’iniziativa della Regione Piemonte

Federcasa Nazionale esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, finalizzata all’attivazione di investimenti attraverso risorse europee per il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica.

“Accogliamo con grande soddisfazione la proposta avanzata dal Piemonte, che si inserisce pienamente nel percorso già delineato da Federcasa e illustrato in occasione degli Stati Generali della Casa di Torino”, dichiara il presidente Marco Buttieri.

“Il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente sfitti – oltre 60.000 su scala nazionale – rappresenta una leva strategica per fornire in tempi rapidi risposte concrete all’emergenza abitativa”.

Il modello operativo, elaborato da Federcasa insieme a Invimit e condiviso con la Banca Europea per gli Investimenti, ha già suscitato l’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In tale contesto, il Ministro Matteo Salvini, attraverso i propri uffici legislativi, è al lavoro per valutare l’inserimento della misura nel prossimo Piano Casa Italia.

“L’istituzione di un fondo immobiliare dedicato e la capacità delle aziende di edilizia pubblica – già ex IACP – di avviare rapidamente i cantieri - conclude Buttieri - possono consentire di restituire migliaia di alloggi alle famiglie in attesa nelle graduatorie comunali, rafforzando al contempo il ruolo sociale dell’abitare pubblico”.