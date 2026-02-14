 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 14 febbraio 2026, 09:10

Come si utilizza correttamente  un defibrillatore?

La serata a Rivoria ha visto la partecipazione di oltre 50 persone che hanno seguito con grande interesse sia la parte teorica che la dimostrazione pratica.

A questa domanda si è cercato di dare una risposta giovedì 12 febbraio a Rivoira, frazione di Boves, in un incontro, molto partecipato, organizzato da “Rivoira, terra di vita” nel rinnovato Salone parrocchiale. 

E’ intervenuto sul tema Rosario Lo Forte  dell’Associazione Battikuore

L’esigenza di questo incontro nasce dal fatto che Ivana Ramero e la sua famiglia hanno donato, in memoria del Papà Battistino, un nuovissimo modello di defibrillatore alla Frazione. 

"E’ un iniziativa che abbiamo deciso di prendere tenuto conto delle molte e frequentate attività "evidenzia Ivana Ramero che di svolgono a Rivoira. Si tratta di un apparecchiatura che può salvare vite di piccoli e adulti in caso di arresto cardiaco”,

C.S.

