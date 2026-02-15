Referendum sulla giustizia: serate informative a Bra, Savigliano e Borgo San Dalmazzo

A marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su un passaggio preciso della riforma costituzionale della giustizia: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo, con un quesito che chiede di confermare o respingere una modifica che incide sull’organizzazione della magistratura e sull’equilibrio tra le sue funzioni. Un tema tecnico, che riguarda però il funzionamento concreto della giustizia e, quindi, la vita di tutti noi.

Prosegue su questo tema il ciclo di serate informative promosso dall’associazione Panta Rei, con l’obiettivo di spiegare in modo chiaro i contenuti della riforma e le ragioni del Sì, attraverso esempi pratici e momenti di confronto diretto con i cittadini.

Dopo le prime cinque tappe già svolte a Peveragno, Busca, Boves, Fossano e San Michele Mondovì, la prossima settimana il calendario prevede tre nuovi appuntamenti:

lunedì 16 febbraio a Bra

martedì 17 febbraio a Savigliano

venerdì 20 febbraio a Borgo San Dalmazzo

Le serate sono aperte al pubblico e pensate come momenti di approfondimento, senza slogan e senza contrapposizioni preconfezionate, ma con la volontà di entrare nel merito dei contenuti.

"Le prime cinque serate sono state positive, con una partecipazione attenta e numerose domande da parte del pubblico" dichiara la presidente Carla Sapino «... a Peveragno, Busca, Boves, Fossano e San Michele Mondovì abbiamo trovato persone interessate a capire nel dettaglio cosa cambia con questa riforma. È un segnale importante: c’è voglia di informarsi prima di esprimere il proprio voto".

Dagli incontri emerge infatti un interesse crescente nel territorio cuneese verso i temi della giustizia e del funzionamento delle istituzioni. Un confronto che spesso parte da casi concreti, perché la riforma tocca aspetti che possono riguardare chiunque, direttamente o indirettamente.

Panta Rei punta a proseguire questo percorso di informazione diffusa, in vista del voto del 22 e 23 marzo, per offrire ai cittadini strumenti utili a scegliere in modo consapevole.

