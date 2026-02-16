I Veterani di Cuneo e il Tennistavolo: un pomeriggio all'insegna dello sport e della convivialità

Un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità quello vissuto sabato 7 febbraio dai Veterani dello Sport cuneesi, ospiti del Torneo Sociale dell’Olmense di Tennistavolo, svoltosi nella palestra delle scuole di Ronchi.

L’invito era arrivato da Aurelio Serale, organizzatore dell’evento e socio della sezione UNVS “Luigi Pellin” di Cuneo, che ha voluto condividere con i Veterani l’atmosfera dinamica e inclusiva della manifestazione.

A rappresentare l’UNVS erano presenti il Presidente Giovanni Aime, la Segretaria Franca Serale e il Consigliere Luigi Piras, accompagnato dalla consorte. I dirigenti hanno seguito con interesse tutte le gare, apprezzando il livello tecnico e lo spirito sportivo dei partecipanti. Nei momenti di pausa, Franca Serale e Luigi Piras si sono anche cimentati in qualche scambio di racchetta, contribuendo al clima disteso della giornata.

Una parte della palestra è stata riservata agli amici della Comunità Cenacolo di Cuneo, impegnati in un minitorneo parallelo. In occasione della premiazione, tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio i cappellini della sezione UNVS, distribuiti anche agli atleti del torneo sociale.

Nel suo saluto conclusivo, il Presidente Aime ha sottolineato il valore dell’esperienza: «Assistere dal vivo alle gare – ha dichiarato – è stato davvero interessante. Il Tennistavolo è uno sport in cui il sano agonismo si unisce alla correttezza e al fair play, qualità che abbiamo potuto osservare in ogni incontro».

Una giornata semplice ma significativa, che ha confermato ancora una volta il ruolo dei Veterani dello Sport come promotori di cultura sportiva e partecipazione attiva sul territorio.