Tesisquare rinnova la partnership con il Team Go Eleven per il Mondiale Superbike 2026

Tesisquare rinnova il proprio impegno nel Campionato Mondiale Superbike al fianco del Team Go Eleven, confermando la partnership anche per la stagione 2026. Il team cuneese debutta con la nuova Panigale V4 bibraccio, portando una svolta storica per Ducati nelle competizioni derivate di serie. Alla guida ci sarà Lorenzo Baldassarri, talentuoso pilota marchigiano, Vicecampione del mondo Supersport e già protagonista con un podio al primo round in Australia, pronto a giocarsi l'intera stagione.

Go Eleven, squadra nata dall'iniziativa di Gianni Ramello, ha costruito negli anni una solida reputazione nel panorama delle derivate di serie. Dall'esperienza iniziale come sponsor nel Mondiale Superbike al percorso nella Coppa del Mondo Superstock 1000, il team ha saputo crescere, evolvendosi tecnicamente e sportivamente fino alla collaborazione con Ducati, confermandosi un riferimento per professionalità e competitività.

Tesisquare sosterrà il team anche nella stagione 2026, con presenza su moto, tute e aree hospitality, rafforzando un legame fondato su valori condivisi come innovazione, affidabilità e spirito di squadra, che guidano tanto le performance in pista quanto le soluzioni digitali della Supply Chain.

"Siamo molto contenti di rinnovare la partnership con Tesisquare, una realtà nata nel nostro territorio, che ci supporta da diversi anni credendo nel nostro progetto – dichiara Gianni Ramello, Team Owner di Go Eleven –. Ci rende orgogliosi vedere i nostri partner creare una rete di relazioni ed incontri in pista, nel contesto del Mondiale Superbike, così che la partnership diventi win-win per entrambi le parti. Quest'anno saremo in pista con un ragazzo giovane, Lorenzo Baldassarri, dotato di un buon bagaglio di esperienze nei principali Campionati motociclistici, che finora ha saputo ben comportarsi nell'esordio Mondiale, con l'obiettivo di crescere di gara in gara. Voglio ringraziare personalmente tutte le persone coinvolte nel proseguo della partnership con Tesisquare, un binomio ormai consolidato e rafforzatosi negli anni".

"Il rinnovo della partnership con il Team Go Eleven rappresenta per noi la conferma di un percorso condiviso basato su ambizione, innovazione e visione di lungo periodo – afferma Dario Pacotto, Product Marketing and Sales Director of PYB di Tesisquare –. Il mondo delle competizioni motociclistiche riflette valori che sentiamo molto vicini alla nostra cultura aziendale: capacità di adattamento, rapidità decisionale e gioco di squadra. L'introduzione della nuova Panigale V4 e l'arrivo di Lorenzo aprono una nuova fase del nostro progetto, che affrontiamo con grande fiducia e determinazione".