BASKET / Campus da sogno in U17 Nazionale, superati i quarti di finale

Incredibile a Corneliano d’Alba. Impresa della formazione Campus in Under 17 Eccellenza.

Dopo aver perso di misura Gara 1 in trasferta a Borgomanero contro la corazzata novarese, in Gara 2 a Corneliano i ragazzi di coach Gaudio scivolano a -14 verso metà gara, per poi ribaltare tutto nella ripresa. La squadra centra così il punto più alto della storia recente territoriale, raggiungendo un doppio traguardo: le Final Four per il titolo Piemonte-Liguria (giocherà la semifinale) e la qualificazione agli spareggi interzona per accedere alle Finali Nazionali.

La partita

Sabato pomeriggio va in scena il secondo atto dei quarti di finale tra Novipiù Campus e College Borgomanero. I novaresi sono una dei club più titolati e forti a livello italiano degli ultimi anni, con una sistematica partecipazione alle finali nazionali. In Gara 1, disputata mercoledì a Borgomanero, i locali si imposero 80-78, con gli albesi comunque bravi a riuscire a strappare un eccellente risultato, nonostante la sconfitta. I giochi, però, sono sulla carta aperti, perché agli albesi basterebbe vincere di 3 per qualificarsi in semifinale Piemonte-Liguria (alla Final Four) e conseguentemente anche agli spareggi interregionali per accedere alle Finali Nazionali.

La gara è importantissima e non per nulla il palazzetto è gremito. Per poter sognare c’è da fare i contri, però, con un’avversaria di altissimo profilo, una vera e propria corazzata, più profonda, con molti più kg e centimetri. Infatti, Borgomanero inizia subito a dominare, soprattutto nel pitturato, volando 2-9 dopo pochi minuti. Campus prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, Cogno assiste Torcello trovano il -2 (15-17). I locali provano a prendere un po’ di inerzia, trascinati dal pubblico, e sorpassano 22-21! Gli ospiti non ci stanno e tornano avanti al termine di un primo periodo spettacolare e dal punteggio altissimo: 27-28.

La seconda frazione vede via via prendere il sopravvento la fisicità dei novaresi, con un dominio incontrastato a rimbalzo che non può che permettere la fuga. Il centro del College piazza anche due schiacciate, gli albesi soffrono e scivolano a -14 a un minuto dall’intervallo: 39-54. Prima della pausa Bravi dalla lunetta e, poi, il coast-to-coast sulla sirena di Cogno, fanno esplodere i tifosi di casa: 43-53.

La montagna da scalare è altissima, soprattutto al cospetto di un’avversaria così forte. Immediato +12 ospiti (43-55), poi Campus rosicchia qualcosa e risponde con la schiacciata dell’estone Vassiljev perso dalla difesa: 49-55! Altro recupero e altra azione in corsa tutto cuore, arriva un errore, ma Maffiola al volo corregge: 51-55 e time-out per i viaggianti nel tripudio del Pala Campus! I padroni di casa iniziano a crederci davvero (senza dimenticare il -2 dell’andata da ribaltare). La replica non si fa attendere ed è nuovo +8 ospite (52-60). Anche questa volta, i locali non mollano, Maffiola segna dall’arco il -2, poi Serafini impatta: 60-60! Ancora Serafini mette anche la freccia (63-62), ma l’ultimo canestro del periodo è avversario: una tripla glaciale per il 63-65.

L’ultima frazione inizia dunque con un virtuale +4 ospite (con il +2 dell’andata). Campus parte a mille nel periodo decisivo e, con 12 punti in meno di tre minuti, vola sul 75-67 facendo saltare in piedi tutto il palazzetto sul 75-67! Immediato -6 ospite, ma altro mini-break locale. Botta è pronto a rimbalzo, Cogno dall’arco abbatte il muro della doppia cifra di margine: 84-73! Incredibile al Pala Campus! Restano 5 minuti ancora da giocare e la gara è tutt’altro che finita. Borgo si rifà sotto 85-79 (e -4 nel doppio confronto) e a 1:38 dalla fine, poi segna il -4 a 42” (85-81). Fallo su Serafini e ½ realizzato. Borgo tira per il pareggio da tre punti a 24 secondi dalla sirena (86-81), ma è solo ferro. I due falli sistematici finali arrotondano lo score sul 90-81, l’ultimo tiro ospite è ancora sbagliato, suona la sirena, Campus vince i quarti di finale! Grande festa tra i ragazzini di casa a centro campo e in tribuna col nutrito pubblico presente.

È una vera impresa quella della formazione albese, che supera nel doppio confronto la corazzata novarese e vola così alla fase Interregionale in cui si lotterà per l’accesso alle Finali nazionali.

Si tratta del risultato più importante di una formazione giovanile albese degli ultimi 20 anni e servirà ancora una volta gettare il cuore oltre l’ostacolo per affrontare le prossime fortissime squadre provenienti da tutta Italia che arriveranno sul cammino.

Gara 1, College Borgomanero-Novipiù Campus: 80-78

Gara 2, Novipiù Campus-College Borgomanero: 90-81 (27-28, 16-25, 20-12, 27-16)

Novipiù Campus: Cogno 27, Maffiola 20, Torcello 4, Serafini 19, Prandi, Voghera, Vassiljev 8, Bravi 2, Botta 10, Murri, Osson. All. Gaudio, Ass. Giannotto, Jacomuzzi, Prep. Canonico.

