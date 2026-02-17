BASKET / Divisione Regionale 2: si spezza a Condove la striscia di nove vittorie consecutive della Gerbaldo Savigliano, 83-61 il finale

DIVISIONE REGIONALE 2

US CONDOVE 83 – GERBALDO SAVIGLIANO 61

17-18, 31-14, 20-15, 15-14

Savigliano: Cordasco 5, Di Maria 4, Eandi, Carena 14, Giordano, Maero 3, Eula 4, Mellano 11, Giraudo 13, Cardone, Marchetti 6. All.: Abrate

Si interrompe a 9 la striscia di vittorie consecutive della Gerbaldo Decorazioni: in quel di Condove i ragazzi di Coach Abrate incappano in una sconfitta abbondante: 83-61 recita il tabellone finale.

Nel primo quarto tuttavia i biancorossi avevano retto botta contro una formazione solida e fisica. I primi 10 minuti si chiudono infatti sul 17-18 in favore di Savigliano.

Nel secondo quarto però Condove sorpassa ed inizia a prendere il largo alla distanza e grazie soprattutto ad una precisione chirurgica nel tiro da 3 punti: ben sei triple messe a segno. Savigliano pare però troppo arrendevole e coach Abrate negli spogliatoi chiede una maggior presenza ed intensità.

Il terzo parziale tuttavia non cambia troppo d’inerzia e così la partita avvia verso la rotonda vittoria finale di Condove che, approfittando anche della sconfitta Gators a Moncalieri, torna prima in classifica.

La Gerbaldo invece è ancora terza ma con le inseguitrici sempre più a contatto. Occorre fare in modo che questa sconfitta sia utile per comprendere quanto vi sia ancora da lavorare per ambire ai vertici della DR2.

Domenica 22/02 alle ore 18 al Palaferrua arriva CUS Torino, un banco di prova importante per ripartire e ritrovarsi dopo questo “passo falso”.