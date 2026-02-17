CICLISMO / Figueira Champions Classic: il Team OMCC conquista il Portogallo. Martina Cavallo domina tra le donne, Annalisa Prato seconda assoluta

A rappresentare i colori del Team OMCC in territorio lusitano sono stati quattro atleti: Federico Borella, Federico Pozzetto Martina Cavallo, Annalisa Prato. Il percorso è stato modificato a causa della pioggia e delle strade allagate, con qualche acquazzone lungo il tracciato ma fortunatamente poco vento. Martina Cavallo ha dominato tra le donne. Martina è riuscita a rimanere sempre in testa alla corsa. La nostra atleta ha tagliato per prima il traguardo in 3 ore 12 minuti e 52 secondi. Annalisa Prato ha chiuso seconda nella classifica assoluta delle donne con il tempo di 3 ore 23 minuti e 48 secondi ed è risultata prima nella categoria Elite femminile. Annalisa nelle fasi centrali della gara è stata attardata a causa di una caduta di un corridore che ha spezzato il gruppo, fortunatamente Annalisa è prontamente ripartita tagliando il traguardo al secondo posto. Negli uomini Federico Borella ha chiuso al 12° posto generale, settimo tra i Master A. Federico Pozzetto ha conquistato il 32° posto generale, sedicesimo tra i Master A.

Il direttore sportivo Mauro Contador ha commentato: "Sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze alla Figueira Champions Classic. Quest’anno abbiamo un gruppo di bravi ragazzi e la squadra è unita."

La Figueira Champions Classic è una gara che propone 127 km con 1700 metri di dislivello distribuiti in continui saliscendi: un percorso ondulato che dalla costa atlantica si spinge nell'entroterra portoghese, richiedendo costante gestione del ritmo e capacità di adattamento ai cambi di pendenza. La Figueira Champions Classic rappresenta l’apertura delle granfondo in Portogallo.

Officine Mattio S.r.l.

Fondata nel 2019. Officine Mattio S.r.l. è un'azienda italiana specializzata nel design, nella realizzazione e distribuzione di biciclette e componenti 100% Made in ltaly, oltre a offrire esperienze e supporto di tour ciclistici attraverso il tour operator OM Eventi. Officine Mattio è sponsor delle squadre professionistiche: BePink - lmatra - Bongioanni, Lokomotiv Manas, delle Nazionali Bielorussa e Marocco e di OM.CC, un team amatoriale dedicato alle granfondo italiane e internazionali. Con sede a Cuneo, Officine Mattio rappresenta un'eccellenza del Made in ltaly nel mondo del ciclismo: ogni bicicletta è il risultato di un processo artigianale in cui design, tecnologia e innovazione si fondono per creare prodotti unici e performanti. L'azienda promuove la cultura della qualità e del movimento, su strada e oltre, con una forte attenzione al territorio e una visione internazionale.