A Mondovì arriva K-pop Mania: uno dei fenomeni musicali più seguiti a livello globale

L'estate di Mondovì si aprirà con la K-pop mania, primo evento annunciato dal MoVi Festival.
Sabato 6 giugno 2026, piazza Unità d’Italia si trasformerà in un’arena pop contemporanea con K-pop Mania, lo show dei record dedicato al fenomeno che sta conquistando il pubblico di tutto il mondo.
Il live, ad altissima energia, proporrà le hit di BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE, SEVENTEEN, EXO, ATEEZ e includerà uno dei momenti più attesi della serata: la colonna sonora tratta dal film Demon Hunters, diventata un vero caso internazionale per incassi e visualizzazioni.
Coreografie spettacolari, performer professionisti e una produzione scenica strutturata faranno di K-pop Mania non un semplice concerto, ma un grande show internazionale, capace di portare a Mondovì uno dei linguaggi musicali più seguiti della scena contemporanea.
L’evento, in programma alle 21 del 6 giugno, è realizzato in collaborazione con On Stage Associazione Culturale.
I biglietti saranno disponibili da giovedì 19 febbraio alle ore 16 su TicketSMS.
Da lunedì 23 febbraio sarà possibile acquistarli anche presso Confcommercio Mondovì – Piazza Roma, 2 – Mondovì negli orari di apertura degli uffici.