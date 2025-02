Dogliani, più sicurezza sulle strade: controlli e calo delle infrazioni gravi

Prosegue anche nel bilancio del 2024 il lavoro di presidio della Polizia Locale di Dogliani, con un’attività costante e mirata su più fronti: controlli stradali, sicurezza urbana, tutela ambientale e vigilanza commerciale. L’azione degli agenti ha portato a un calo generale delle infrazioni gravi, segnale di una maggiore percezione del controllo da parte degli automobilisti.

Le sanzioni per mancata revisione sono diminuite rispetto all’anno precedente, mentre quelle per mancata copertura assicurativa si sono mantenute sui livelli del 2023, con conseguenti sequestri di veicoli come previsto dalla normativa. Secondo le stime della Polizia Locale di Dogliani, circa il 15% dei veicoli controllati risultava privo di revisione, un dato che evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo aspetto. "Circolare senza revisione o senza assicurazione rappresenta un rischio per sé stessi e per gli altri utenti della strada: la revisione garantisce la sicurezza del mezzo, mentre l’assicurazione è fondamentale per coprire eventuali danni in caso di sinistro. In caso di incidente con un veicolo non assicurato, la vittima rischia di non ricevere alcun risarcimento, se non attraverso il Fondo di Garanzia per le vittime della strada".

Gli agenti della Polizia Locale di Dogliani evidenziano che molti cittadini, nonostante le sanzioni, comprendono il valore dei controlli e ringraziano gli operatori per il lavoro svolto. “Abbiamo a che fare con cittadini che, resi consapevoli, sono grati dei controlli stradali”, sottolineano.

Oltre ai rilievi di sinistri, il sistema di videosorveglianza attivo sul territorio ha permesso di identificare gli autori di diverse infrazioni, sia in ambito stradale che per episodi legati al decoro urbano. In questa direzione, l’Amministrazione comunale ha inasprito i regolamenti relativi alle deiezioni canine e all’uso improprio dei cestini pubblici.

Inoltre, sono stati attivati nuovi varchi elettronici ai principali accessi del centro cittadino, con l’obiettivo di monitorare in tempo reale i transiti e rilevare eventuali infrazioni. Questi dispositivi consentono di verificare in automatico la regolarità della revisione e dell’assicurazione dei veicoli, aumentando l’efficacia dei controlli e contribuendo alla sicurezza stradale.

Il rapporto con il pubblico è un altro aspetto centrale: gli orari comunali prevedono ora un piantone dalle 10:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, per garantire un presidio costante. La collaborazione con i Carabinieri di Dogliani e i Carabinieri Forestali di Ceva è inoltre fondamentale per la gestione di segnalazioni e interventi in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza.

Il sindaco Claudio Raviola, responsabile del servizio di Polizia Locale, ha più volte espresso il suo apprezzamento per l’operato degli agenti. “Non si tratta di un’attività repressiva, ma di un lavoro collaborativo, frutto di un dialogo costante con la cittadinanza, le istituzioni e anche i più piccoli, attraverso attività di controllo, divulgazione e formazione”, ha dichiarato.

Anche il vice commissario della Polizia Municipale, Enrico Bozzano, ha sottolineato l’importanza della funzione svolta dagli agenti nel contesto locale. “La sicurezza urbana non è solo prevenzione e sanzioni, ma anche educazione al rispetto delle regole e collaborazione con le altre forze dell’ordine. Il nostro obiettivo è garantire un territorio più sicuro e vivibile per tutti”, ha spiegato.

La Polizia Locale di Dogliani continua a operare attivamente anche in supporto a grandi eventi del territorio e in collaborazione con altre amministrazioni locali e la Provincia di Cuneo, consolidando un modello di sicurezza partecipata e condivisa.