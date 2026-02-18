Castiglione Falletto, segnalazioni di tentativi di furto: il sindaco Piero Eirale invita alla vigilanza condivisa

Negli ultimi giorni a Castiglione Falletto sono state segnalate presenze sospette e alcuni tentativi di furto nelle abitazioni. A intervenire è il sindaco Piero Eirale, che richiama alla prudenza senza alimentare tensioni. “Non è il momento di farsi prendere dall’allarmismo, ma di attivare la cosa più potente che abbiamo: la comunità”, afferma il primo cittadino. “E una comunità attenta è una comunità più sicura”.

L’invito è a mantenere alta l’attenzione attraverso comportamenti semplici ma fondamentali: non aprire la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici o incaricati, chiedendo sempre un tesserino e verificandone l’identità; evitare di lasciare porte e finestre aperte o chiavi nascoste all’esterno; segnalare immediatamente movimenti sospetti alle Forze dell’Ordine; avvisare un vicino di fiducia in caso di assenze prolungate. Un richiamo particolare è rivolto alla tutela delle persone più fragili. L’amministrazione invita a condividere il messaggio soprattutto con anziani e cittadini che vivono soli.

Per segnalazioni o emergenze è attivo il numero unico 112. L’indicazione resta chiara: vigilanza diffusa e collaborazione come primo presidio di sicurezza.