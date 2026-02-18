NUOTO / Tre podi per l'albese Giulia Boggione al Trofeo Fulvio Albanese: conquistato il pass per i campionati italiani assoluti primaverili nei 50 e 100 rana

Nel weekend da poco trascorso, presso il palazzo del nuoto di Torino, è andato in scena il Trofeo Fulvio Albanese, meeting a carattere interregionale.

Ottime prestazioni di Giulia Boggione, atleta albese allenata da Sara Ballocco, che è salita tre volte sul podio: per lei bronzo nei 50 e 100 rana nella categoria assolute ed argento nei 100 rana categoria cadetti. Giulia con le sue prestazioni centra anche un’importante obiettivo stagionale qualificandosi per i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione nei 50 e 100 rana.

Bene anche Simone Valle, qualificato per i Criteria Italiani Giovanili nei 100 e 200 rana.