Sport | 18 febbraio 2026, 14:11

NUOTO / Tre podi per l'albese Giulia Boggione al Trofeo Fulvio Albanese: conquistato il pass per i campionati italiani assoluti primaverili nei 50 e 100 rana

L'atleta allenata da Sara Bellocco ha portato a casa due bronzi e un argento

Giulia Boggione

Nel weekend da poco trascorso, presso il palazzo del nuoto di Torino, è andato in scena il Trofeo Fulvio Albanese, meeting a carattere interregionale. 

Ottime prestazioni di Giulia Boggione, atleta albese allenata da Sara Ballocco, che è salita tre volte sul podio: per lei bronzo nei 50 e 100 rana nella categoria assolute ed argento nei 100 rana categoria cadetti. Giulia con le sue prestazioni centra anche un’importante obiettivo stagionale qualificandosi per i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione nei 50 e 100 rana. 

Bene anche Simone Valle, qualificato per i Criteria Italiani Giovanili nei 100 e 200 rana.

Simone Valle

