ATLETICA / Cuneoginnastica brilla nella prima prova Gold Allieve di Bra, doppio argento con Delfino e Cozzolino

Domenica 15 febbraio ha preso ufficialmente il via il Campionato Allieve Gold della Federazione Ginnastica d'Italia.

Nella prima prova regionale a scendere in pedana per la Cuneoginnastica sono state Aurora Pesce (L1 – classe 2017) e Anastasia Dotta (L2 – classe 2016).

Per Aurora si è trattato dell’esordio sui cinque attrezzi del programma Gold. Nonostante l’emozione della prima volta, la giovane ginnasta ha affrontato la gara con personalità, mettendo in luce i progressi costruiti in mesi di preparazione. Una caduta alle parallele ha compromesso il risultato finale, ma il nono posto su 30 partecipanti rappresenta comunque un ottimo punto di partenza. Elegante al corpo libero e precisa alla trave, Aurora ha dimostrato di avere ampi margini di crescita.

Buona prova anche per Anastasia, al secondo anno in un campionato che si conferma sempre più complesso ed esigente. Un lieve risentimento fisico accusato nell’ultima settimana non le ha permesso di gareggiare nelle migliori condizioni, ma con determinazione è riuscita a portare a termine la competizione senza grandi errori. Ottimi i salti al volteggio e convincente il corpo libero, che le valgono l’ottavo posto tra le migliori ginnaste piemontesi.

Nel pomeriggio spazio alle categorie del programma avanzato, con le ginnaste più esperte impegnate su esercizi di alto livello. Per la Cuneoginnastica in gara Cozzolino Greta (L3 – classe 2015) e Delfino Sophia (L5 – classe 2013).

Sophia, all’ultimo anno da allieva e rientrata da poche settimane dopo un piccolo infortunio, ha disputato una gara di grande maturità. Forte dell’esperienza accumulata in cinque anni di lavoro nel settore Gold, ha mostrato sicurezza e padronanza tecnica. Nonostante una caduta alla trave, ha reagito con determinazione, ottenendo punteggi di rilievo su tutti gli attrezzi e conquistando una prestigiosa medaglia d’argento, confermandosi tra le ginnaste più competitive del panorama piemontese.

A chiudere la giornata è stata Greta, al terzo anno nel campionato Gold. Ancora una volta ha messo in evidenza carattere e qualità tecniche, affrontando con sicurezza un programma particolarmente impegnativo. Determinante l’esercizio alla trave, impreziosito da difficoltà di alto valore, insieme a buone prove al volteggio e al corpo libero, che le hanno permesso di salire sul secondo gradino del podio.

La società esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e, soprattutto, per la crescita costante mostrata dalle proprie atlete. L’orgoglio non è legato soltanto alle medaglie, ma ai miglioramenti tecnici, alla maturità in gara e alla determinazione dimostrata in pedana: segnali importanti che confermano la qualità del lavoro svolto in palestra.