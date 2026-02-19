 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 19 febbraio 2026, 19:01

Borgo San Dalmazzo abbraccia il suo bronzo olimpico: grande festa per Martino Carollo [FOTO E VIDEO]

A salutarlo, in piazza Liberazione, istituzioni, tifosi, amici, parenti e semplici curiosi che hanno seguito con trepidazione la sua avventura olimpica, culminata con il fantastico bronzo nella staffetta maschile

Accoglienza da star, giovedì 19 febbraio, per Martino Carollo, tornato nella sua Borgo San Dalmazzo dopo l'entusiasmante esperienza di Milano Cortina.

A salutarlo, in piazza Liberazione, istituzioni, tifosi, amici, parenti e semplici curiosi che hanno seguito con trepidazione la sua avventura olimpica, culminata con il fantastico bronzo nella staffetta maschile.

Presenti, tra gli altri, la sindaca Robbione, la delegata del Coni provinciale Claudia Martin e l'assessore regionale Marco Gallo.

Martino si è goduto la festa organizzata in suo onore, dispensando sorrisi, selfie e autografi: "Grazie a tutti voi. Per me è un grande orgoglio ed una grande emozione".

Riporta in Granda una medaglia olimpica che mancava da ben 18 anni, quando (nel 2008) la marciatrice Elisa Rigaudo arrivò terza nella 20 km di Pechino. L’ultimo podio in un'Olimpiade invernale era invece targato Stefania Belmondo (2002, oro, argento e bronzo a Salt Lake City).

Grande orgoglio anche per lo Sci Club Entracque Alpi Marittime, dove il fondista classe 2003 è cresciuto.

sdl

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium