Borgo San Dalmazzo abbraccia il suo bronzo olimpico: grande festa per Martino Carollo [FOTO E VIDEO]

Accoglienza da star, giovedì 19 febbraio, per Martino Carollo, tornato nella sua Borgo San Dalmazzo dopo l'entusiasmante esperienza di Milano Cortina.

A salutarlo, in piazza Liberazione, istituzioni, tifosi, amici, parenti e semplici curiosi che hanno seguito con trepidazione la sua avventura olimpica, culminata con il fantastico bronzo nella staffetta maschile.

Presenti, tra gli altri, la sindaca Robbione, la delegata del Coni provinciale Claudia Martin e l'assessore regionale Marco Gallo.

Martino si è goduto la festa organizzata in suo onore, dispensando sorrisi, selfie e autografi: "Grazie a tutti voi. Per me è un grande orgoglio ed una grande emozione".

Riporta in Granda una medaglia olimpica che mancava da ben 18 anni, quando (nel 2008) la marciatrice Elisa Rigaudo arrivò terza nella 20 km di Pechino. L’ultimo podio in un'Olimpiade invernale era invece targato Stefania Belmondo (2002, oro, argento e bronzo a Salt Lake City).

Grande orgoglio anche per lo Sci Club Entracque Alpi Marittime, dove il fondista classe 2003 è cresciuto.