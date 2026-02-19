VOLLEY BM / VBC Mondovì a caccia dell'impresa contro la corazzata Garlasco: "Dovremo giocare con il coltello tra i denti su ogni pallone"

Nella sedicesima giornata - terza del girone di ritorno del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone tornerà davanti al proprio pubblico, ospitando alle ore 21 al PalaItis la corazzata Garlasco allenata da Davide Delmati, ex coach dell’ LPM Mondovì, indicata alla vigilia quale una delle principali favorite per la promozione in A3. Dopo le prima 15 giornate la formazione lombarda ha totalizzato 32 punti, frutto di 12 vittorie e sole 3 sconfitte (a Mozzate contro il Res Volley, a Ciriè contro il PVL e ad Albisola), e si trova al terzo posto, a -1 dalla coppia di testa formata dal PVL Cirè e dal Novi, a +1 sul Malnate quarto ed a +2 sul Caronno quinto.

Quella lombarda è una formazione di categoria superiore, una vera e propria fuoriserie, che può schierare in palleggio Mirko Baratti, classe 1997, ex Cantù in A2 e S. Donà di Piave ed Acqui in A3, come opposto Michele Malvestiti, classe 1998, fra le altre ex Cantù, Sabaudia e Vero Volley Monza, in banda può alternare Leonardo Puliti, classe 1991, che per oltre quindici anni ha giocato in team di A1 e A2 e molto probabilmente è il miglior schiacciatore di tutta la serie B, e Michele Starace, classe 2006, ex di Gioia del Colle, Napoli e Milano, e Federico Fontana classe 1989 esperto e plurivincitore della categoria, dopo aver militato a Segrate, Olbia, Carpi, Cosenza, Ferrara e negli ultimi anni a Saronno, al centro un altro atleta TOP per la serie B come GianLuca Piccinini, classe 1990, una sentenza in attacco, e Matteo Sacco, classe 2005, l’anno scorso in A3 a Ancona, e come libero l’ esperto Davide Brunetti, classe 1995, che, con una decina di stagioni in serie A fra Acqui, Bergamo, Bologna e Monza, rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria. Nella gara di andata il Garlasco si impose per 3-1 al termine di una partita decisamente combattuta e durata quasi 2 ore, ma i monregalesi giocarono una partita convincente, dimostrando grinta e voglia di fare. Ora, un girone di ritorno dopo, il VBC dovrà riuscire a sfoderare una prestazione davvero super per impensierire la corazzata lombarda e tentare di conquistare qualche punticino, che sarebbe davvero preziosissimo nella lotta per la salvezza.

“Siamo attesi da una gara estremamente impegnativa – afferma coach Vittorio Bertini – perché Garlasco è semplicemente una fuoriserie per questa categoria: non solo per le qualità tecniche dei giocatori, ma anche per la capacità dello staff tecnico, per l’ organizzazione societaria e per lo spirito che contraddistingue tutto l’ambiente, abituato a palcoscenici più alti. La prestazione di sabato scorso ad Albisola è stata a due volti: a tratti siamo stati convincenti e determinati, mentre purtroppo troppo spesso abbiamo lasciato il campo alla versione depotenziata di noi stessi. Per riuscire a contrastare efficacemente il Garlasco, che fino ad ora è la squadra che ha vinto più partite nel nostro girone, sarà importante riuscire ad esprimerci sul livello espresso nelle ultime uscite casalinghe Per noi sarà molto importante riuscire a disputare una grande prova di squadra, giocando con il coltello fra i denti su ogni pallone e cercando di esprimerci sui livelli delle ultime gare casalinghe per provare a conquistare punti preziosi perché il poter muovere la classifica è davvero di grande rilevanza”.

Per i monregalesi una gara davvero molto ardua, ma il gioco espresso nelle ultime partite casalinghe aiuta a sperare di riuscire nell’ impresa di provare a conquistare qualche punto che sarebbe davvero importantissimo nell’ economia della stagione e soprattutto darebbe morale al gruppo.