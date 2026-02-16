Il Centro Diurno di Cuneo ringrazia per la generosità la Palestra Stile Libero

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Centro Diurno di Cuneo è una struttura semiresidenziale riabilitativa che utilizza attività di tipo psicoterapico, ludico, creativo, occupazionale e di inserimento formativo-lavorativo, socializzante per la cura e il reinserimento sociale degli individui con disturbi mentali. L’utenza comprende un’età tra i 18 e i 60 anni. Il responsabile della struttura è lo psichiatra Andrea Barbieri e il coordinatore Massimo che si avvalgono della collaborazione di parecchie figure sanitarie quali infermieri, educatori, psicologhi, assistenti sociali e Oss.

Nel Centro sono proposte parecchie attività e discipline riabilitative quali teatro, psico-educazione, inglese, arte e pittura educazione al canto, attività sportive quali palestra, montagna terapia, filtwalking, piscina e molteplici attività ludiche di memorizzazione e arricchimento culturale.

Si sviluppano progetti innovativi volti a supportare giovani e adulti con disagio mentale per favorire le risorse di ogni individuo e la socialità.

Ringraziamo di cuore tutte le realtà che ci ospitano e ci permettono di seguire questo percorso. In particolare il titolare della palestra Stile Libero di Borgo San Dalmazzo Bertaina Marco (osteopata) e i suoi collaboratori per la sua cortesia, disponibilità e professionalità, che ci supporta offrendoci un ambiente accogliente, moderno e funzionale. Fin da subito hanno accettato la nostra richiesta con grande sensibilità, permettendoci l’uso dei locali a titolo completamente gratuito, cosa molto rara al giorno d’oggi.

Grazie di cuore.

Il Centro Diurno di Cuneo

Asl CN1"