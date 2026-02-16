La LILT di Cuneo ringrazia per 6mila euro donati nel ricordo di Sandra Bertaina

Riceviamo e pubblichiamo:

"Desideriamo ringraziare con profonda riconoscenza per la donazione di 6.000 euro, effettuata a nome di Sandra Bertaina e destinata alla LILT di Cuneo, con finalità di sostegno e acquisto di strumentazione per il reparto di Oncologia dell’Ospedale Carle di Cuneo.

Il gesto è stato reso possibile grazie al marito Fabio, alle colleghe-amiche dell’ufficio Synergie Italia, alle cugine Antonella con Simona, e ai cugini della famiglia Longo e Bertaina.

Un ringraziamento speciale al reparto di Oncologia e, in particolare, alla dott.ssa Occelli, alla dott.ssa Milanesio e alla dott.ssa Fea, per la competenza professionale e la vicinanza umana dimostrate.

Nel ricordo di Sandra, questa donazione rappresenta un segno concreto di solidarietà, cura e responsabilità verso la comunità.

LILT Cuneo"