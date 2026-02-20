Podi a raffica per la ritmica Cuneoginnastica nei Silver e LC

Weekend impegnativi, ma soddisfacenti, per le ginnaste del settore ritmica della società cuneese.

Il 7/8 febbraio si è svolta a Chivasso la 1° prova regionale del Campionato Individuale Silver LD, che ha interessato numerose ginnaste.

Sofia Loria (classe 2016) ha conquistato un ottimo secondo posto, mentre nella categoria Allieve 3 le sue compagne Marta Rosso e Ilaria Tealdi (classe 2015) si sono posizionate rispettivamente terza e sesta.

Tra le Junior sono scese in pedana due ginnaste a difendere i colori della Cuneoginnastica: Enrica Paoletti (Junior 1) è undicesima, mentre Alice Bergese (Junior 2) ottiene un ottimo quarto posto ad un soffio dal podio.

Concludono il weekend di gara le Senior, più esperte. Vince e convince Syria Gadaleta (2007, nella categoria Senior 1) che sbaraglia la concorrenza. Tra le Senior 2 un buonissimo quarto posto per Elisa Olivero, il cui programma prevedeva l’esercizio al nastro (notoriamente più insidioso), seguono Chiara Gerbaldo 9° e Alice Rosso 14°.

Altro weekend di gara e altri podi. Il 14 e 15 febbraio l’impegno di gara si è svolto parallelamente a Chivasso e Candelo con il livello LC.

Vittoria importante nella gara LC1 per Dorotea Mellano (Allieva 3), seguita da Emily Kalastra all’11° posto. Anita Boi chiude tra le Junior 2 (anno 2011) al nono posto. Altri podi per le Allieve 5, categoria che vede rispettivamente Martina Pisoni al 1° posto e Sofia Iacuzio al 2°. Il bis della doppietta arriva tra le Senior 3: Eleonora Conte (1°) e Anna Bressano (2°).

Nella gara LC2 a Candelo un altro bellissimo podio a chiudere il weekend di gara. Sveva Bergese chiude al terzo posto tra le esperte Senior 2.

Lo staff del settore ritmica non può che dirsi che soddisfatto di questi risultati. “Siamo molto soddisfatte di come hanno reagito le ragazze ai primi appuntamenti della nuova stagione. – riferisce la responsabile Marianna Ricca – Sicuramente ci sono ancora molti aspetti su cui lavorare, ma la strada è quella giusta per arrivare pronte all’appuntamento più importante della stagione, ovvero i campionati Italiani di Rimini di fine giugno”.