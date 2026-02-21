CALCIO SERIE C / Il Bra fa visita al Carpi: in palio punti pesantissimi in chiave salvezza

Quando siamo ormai giunti a tre quarti della stagione regolamentare, l’AC Bra si appresta ad affrontare domani, domenica 22 febbraio, il Carpi in quello che si preannuncia essere un vero e proprio scontro salvezza.

La sfida, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Sandro Cabassi” di Carpi: fischio d’inizio alle ore 17:30.

Il Bra arriva dalla sconfitta di Sestri Levante contro l’Ascoli (iniziale vantaggio cuneese con Sinani e poi rimonta marchigiana firmata Chakir, Galuppini e Gori); partita preceduta dal pari ottenuto nel turno infrasettimanale sul campo del Guidonia Montecelio (1-1). I giallorossi, dopo gli ottimi turni di dicembre e gennaio che hanno permesso loro di uscire per la prima volta dalla zona retrocessione, stanno affrontando un mese di febbraio altalenante. L’obiettivo per i ragazzi di mister Fabio Nisticò è sicuramente quello di tornare alla vittoria contro una diretta concorrente per la salvezza.

Per ottenere un risultato di rilievo i braidesi dovranno sfatare ancora una volta il tabù trasferta: infatti, lontani dalle mura amiche del “Giuseppe Sivori”, i piemontesi hanno ottenuto solamente 5 punti, frutto di altrettanti pareggi. A dire il vero i giallorossi avrebbero anche ottenuto una vittoria sul campo del Rimini, successo poi finito nel dimenticatoio a causa della squalifica dei romagnoli (e conseguente “annullamento” dei tre punti per i cuneesi).

Il Carpi ha pareggiato l’ultimo incontro disputato a Perugia (1-1, in gol Casarini); pari preceduto da due sconfitte di misura contro le forti Arezzo e Ravenna (entrambe 1-0). Gli emiliani proveranno a tornare al successo che manca dallo scorso 30 novembre quando si imposero sul campo del Pontedera (0-1). Da allora per i carpigiani sono arrivati cinque pareggi e ben sei sconfitte che hanno compromesso l’ottimo inizio di stagione.

I ragazzi di mister Stefano Cassani hanno finora raccolto 13 punti in casa e 16 in trasferta, andamento contrario a quello dei piemontesi (20-5) che rende l’incontro aperto e imprevedibile. I biancorossi si erano presentati al match d’andata forti del loro quarto posto, mentre ora dovranno far particolare attenzione ai braidesi in quello che si preannuncia essere un vero e proprio scontro salvezza.

In classifica i giallorossi occupano il 15° posto a quota 25, mentre il Carpi è appena più avanti in 14a posizione a 29. Le due compagini sono le prime fuori dalla zona playout.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata si imposero i modenesi per 1-3, sfida giocata al “Sivori” e decisa dalle reti di Panelli, Cortesi e Lombardi, sigillo cuneese di Baldini. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.85) con la vittoria degli ospiti che è data a quota 3.90.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 255 con la telecronaca di Valerio Albertini) e su NOW.

La partita sarà diretta da Maksym Frasynyak di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bettani di Treviglio e Paolo Cufari di Torino, quarto ufficiale Mattia Nigro di Prato e operatore FVS Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 1° marzo quando i piemontesi ospiteranno la Pianese, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

