 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 febbraio 2026, 18:40

Importante riconoscimento per la Cuneo Scherma Academy: cinque atleti convocati ai CAF regionali

I CAF rappresentano un momento di altissimo valore tecnico nel percorso di crescita degli schermidori, essendo riservati ai migliori atleti del panorama nazionale

Importante riconoscimento per la Cuneo Scherma Academy: cinque atleti convocati ai CAF regionali

Importante riconoscimento per la Cuneo Scherma Academy, che vede ben cinque propri atleti convocati ai CAF (Centri di Allenamento Federale) organizzati dalla Federazione Italiana Scherma a livello regionale. 

I CAF rappresentano un momento di altissimo valore tecnico nel percorso di crescita degli schermidori, essendo riservati ai migliori atleti del panorama nazionale. In Piemonte sono stati convocati i primi quattro fiorettisti e fiorettiste del ranking italiano, aggiornato all’ultima prova nazionale, delle categorie Giovanissimi/e, Ragazzi/e, Allievi/e e Cadetti/e 2011; su richiesta del referente regionale, sono stati inoltre autorizzati anche i Cadetti 2010. 

La società cuneese sarà rappresentata da: 

Giovanissimi: Tommaso Maino, Tommaso Fontana Ros 

Ragazzi: Simone Di Gioia 

Cadetti: Matteo Maino 

Cadette: Marika Botta

Il primo dei tre appuntamenti CAF si è svolto a Torino sabato 21 febbraio 2026, aprendo un percorso tecnico di altissimo profilo. Gli stessi atleti prenderanno parte anche ai prossimi raduni in programma: 

15 marzo 2026 — Torino 

19 aprile 2026 — Chivasso 

Una convocazione così numerosa conferma l’ottimo livello raggiunto dagli atleti della Cuneo Scherma Academy e la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Determinante il contributo dello staff tecnico — il Maestro Juan Paz y Mino, l’istruttrice Umberta Riboldi e il preparatore atletico Francesco Belmondo — che continua a guidare con competenza la crescita sportiva e personale dei giovani schermidori. Grande soddisfazione da parte del presidente e di tutto il Consiglio Direttivo, che vedono in queste convocazioni un’ulteriore conferma della solidità del progetto sportivo della società.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium