SUPERLEGA / Cuneo, ultima passerella al palasport: con Padova per dimenticare Cisterna e blindare il decimo posto

Passerella finale davanti al pubblico amico per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Domani pomeriggio, domenica 22 febbraio, al palasport di San Roccastagnaretta va in scena il penultimo atto della regular season 2025/2026 di SuperLega.

A giochi ormai fatti, con la salvezza matematica conquistata domenica scorsa (e virtualmente in cassaforte da almeno un paio di turni), i biancoblù affrontano Padova con l’obiettivo di congedarsi in modo dignitoso dai tifosi che li hanno sostenuti per tutta la stagione.

La brutta prestazione di Cisterna ha lasciato qualche strascico. Nessun caso, nessun dramma, ma la sconfitta netta in un confronto privo di stimoli non è piaciuta né allo spogliatoio né alla dirigenza. Coach Battocchio e il libero Cavaccini l’hanno definita una “partita specchio dell’allenamento”: un’espressione che dice molto sull’approccio visto in campo.

In una fase della stagione in cui la classifica non impone obiettivi stringenti, la differenza la fa la motivazione quotidiana in palestra. I sette giorni trascorsi tra un match e l’altro diranno se la voglia di far bene, anche a stimolo zero, sarà cresciuta.

Cuneo-Padova è anche una sfida che riporta indietro con la memoria. Fu il primo confronto stagionale, all’esordio dei piemontesi in SuperLega, lo scorso 20 ottobre alla Kioene Arena. In quell’occasione le motivazioni erano altissime e ne uscì una gara accesa, combattuta e ricca di contenuti tecnici, risolta solo al tie-break con il successo dei veneti guidati da Jacopo Cuttini per il minimo scarto.

Dopo venti turni la classifica racconta di due squadre appaiate al decimo e undicesimo posto con 14 punti, ma con Padova avanti per numero di vittorie (5 contro le 4 dei ragazzi di Battocchio). Tradotto: chi vince mette in cassaforte la decima piazza finale.

Nell’ultima giornata, mercoledì 25 febbraio, Cuneo sarà di scena sul campo dell’Allianz Milano, mentre la Sonepar chiuderà tra le mura amiche contro Piacenza.

A presentare la sfida è il palleggiatore Michele Baranowicz, che non nasconde la voglia di riscatto: "Domenica arriviamo con tanta voglia di rifarci, di fare una gran bella prova davanti al nostro palazzetto, ai nostri tifosi. Padova è una squadra cresciuta molto durante la stagione, sbaglia poco e sta mettendo in campo una buona pallavolo. Sarà importante come entreremo in campo: quello che faremo è mettere il massimo impegno sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. La voglia di chiudere la regular season in casa con una vittoria è tanta".

Parole che fotografano bene lo spirito con cui Cuneo si avvicina alla sfida: salvezza acquisita, ma orgoglio e ambizione ancora intatti. Ora la risposta dovrà arrivare dal campo, davanti al pubblico di San Roccastagnaretta, per salutare la stagione casalinga nel modo migliore. Fischio d’inizio alle ore 18.