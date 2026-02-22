Aveva un martello, forbici e altri arnesi atti ad offendere: denunciato dalla Polizia Locale di Bra

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 16 febbraio.

Continuano quotidianamente i controlli della Polizia Locale di Bra sul territorio cittadino, a cominciare dalle aree della stazione ferroviaria e dei giardini di piazza Roma.

Nei giorni scorsi, proprio nel corso un controllo nella stazione ferroviaria, gli agenti hanno notato un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine e destinatario del foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura di Cuneo mentre armeggiava con utensili vari tra cui un martello.

Condotto al Comando di via Moffa di Lisio, è stato sottoposto a perquisizione da cui è emerso che, oltre al martello, era in possesso anche di un taglierino, un paio di forbici e altri oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura di Asti per i reati di violazione dei provvedimenti del Questore e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere