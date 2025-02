Lite tra vicini di casa, in via Alessi a Cuneo intervengono 118 e forze dell'ordine

Un diverbio tra vicini di casa per futili motivi, sembrerebbe per un lucchetto, è degenerato fino ad arrivare alla rissa, coinvolgendo una coppia e un giovane, tutti nordafricani. I fatti risalgono alle 18 di questa sera, sabato 22 febbraio, in via Alessi a Cuneo, in frazione Cerialdo, appena dietro la sede della Misericordia e del Circolo ACLI.

Sul posto, oltre al personale del 118 intervenuto per medicare i tre feriti, anche Polizia e Carabinieri, che stanno attualmente ricostruendo la dinamica della lite. Stando alle prime testimonianze raccolte, per la più classica delle beghe condominiali, il più giovane dei feriti avrebbe suonato il citofono del vicino di casa per un chiarimento. Dalle parole la discussione sarebbe presto degenerata, con i due venuti alle mani: la moglie di uno dei due sarebbe intervenuta a dividere i contendenti, restando ferita nel tentativo.